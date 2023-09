„Das Heiligste, das ich habe“: Helene Fischer plaudert ungewohnt offen über ihre Familie

Helene Fischer ist sehr bedacht darauf, dass ihr Privatleben auch privat bleibt. Jetzt überrascht die Schlagersängerin ihre Fans jedoch und gibt einen kleinen Einblick ihren Alltag.

Köln – Nachdem Helene Fischer (39) ihr Liebesleben mit Florian Silbereisen (42) sehr öffentlich zelebrierte – Liebesbekenntnisse und Küsse im TV inklusive – ist sie mit ihrer neuen Beziehung vorsichtiger. Auch ihr restliches Privatleben hält sie akribisch aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender, dass Helene Fischer im Interview mit „20 Minuten“ jetzt doch ein paar intime Einblicke gewährt.

Helene Fischer gibt nur noch ganz selten Interviews, und wenn sie schon einmal gegenüber eines Journalisten Platz nimmt, dann – laut Interviewer – nur unter einer Voraussetzung: keine privaten Fragen. So auch im Gespräch mit der Schweizer Zeitung „20 Minuten“. Auf die Frage, weshalb sie da so strikt sei, antwortet Helene Fischer: „Einerseits hat es damit zu tun, dass ich mich selbst nicht zu wichtig nehme und keinen Grund sehe, überall in den Medien stattfinden zu müssen“. Doch die strengen Interview-Bedingungen haben noch einen anderen Grund, wie sie verrät: „Andererseits ist meine Familie das Heiligste, das ich habe – und was mir wichtig ist, beschütze ich selbstverständlich“.

„Ich glaube, viele können sich wohl gar nicht vorstellen, wie normal mein Leben eigentlich ist“, glaubt Helene Fischer und hat damit wahrscheinlich auch recht. „Ich mache den Haushalt, koche, bin für meine Familie da“, verrät sie. Doch auch wenn die private Helene erstmal privat bleiben soll, schließt es die Schlagerqueen nicht aus, ihren Fans auch mal intimere Einblicke zu gewähren.

Mehr private Einblicke? Schlagerqueen Helene Fischer schließt das nicht „kategorisch aus“

„Ich schließe nichts kategorisch aus“, so Helene Fischer. Die Welt verändere sich, sie sich auch. Bisher sei sie nicht bereit, mehr von sich preiszugeben. „Es kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht in ein paar Jahren umentscheide – und Social Media ist auch nicht wegzudenken, wobei ich das tatsächlich nicht so pflege wie viele andere. Aber mittlerweile, glaube ich, haben alle meine Entscheidung respektiert“, so Helene Fischer abschließend.

Die Fans der Schlagerqueen können sich freuen: „Die Helene Fischer Show" kehrt zurück. Es steht auch bereits fest, wann das TV-Spektakel im ZDF zu sehen sein wird.