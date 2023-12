Fiese Retourkutsche: Amira lästert über Oliver Pochers Aussehen

Oliver und Amira Pocher liefern sich einen Rosenkrieg. In einer neuen Folge ihres Podcasts „Liebes Leben“ teilt die Moderatorin gegen ihren Ex aus und kritisiert sogar sein Aussehen.

Köln – Die Trennung von Oliver Pocher (45) und seiner Ex Amira (31) beherrscht im Moment regelmäßig die Schlagzeilen. Nach anfänglicher Trauer schoss der Comedian immer wieder gegen die Moderatorin, mit der er sieben Jahre zusammen war. Inzwischen sind die Fronten verhärtet und jeder geht seiner eigenen Wege. Doch manchmal kreuzen sich diese noch...

Oliver Pocher und Amira: Aufeinandertreffen bei Weihnachtsfeier

Amira Pocher führt nun den Podcast „Liebes Leben“ mit ihrem Bruder Hima (33) – und dort teilte sie jetzt ordentlich gegen ihren Ex aus. Und dies, obwohl sie gerade noch betont hatte, sich nicht auf dieses Niveau begeben zu wollen. Olli und Amira waren sich gerade erst im ZDF begegnet. Nun scheint es ein weiteres ungewolltes Aufeinandertreffen bei der Weihnachtsfeier ihrer Produktionsfirma „Banijay“ gegeben zu haben.

1500 Gäste waren dort geladen und laut „bild.de“ scheint Oliver Pocher, der gerade erst bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala einen unangenehmen Moment mit Amira erlebte, über die Anwesenheit seiner Ex überrascht gewesen zu sein. Der Komiker habe ihren Bruder gefragt, ob er wusste, dass sie kommt. Amiras guter Stimmung scheint die Begegnung mit dem Ex keinen Abbruch getan zu haben. Es wurde wohl ausgiebig gefeiert und Alkohol getrunken.

Amira Pocher kritisiert die Optik von Ex Oliver

Das Staraufgebot auf der Weihnachtsfeier hat Amira offenbar ebenfalls zufriedengestellt: „Ich hab da so einige Comedians gesehen – also richtige Comedians“, teilt sie gegen ihren Ex aus. Dann kommt sie im Podcast auf die gemeinsamen Kinder mit Oliver zu sprechen, von denen sie befürchtet, dass diese genauso frech und lebhaft werden könnten wie sie selbst.

Oliver Pocher und seine Ex Amira. © Christoph Hardt/Imago gbrci/FutureImage

Noch mehr Sorge scheint der 31-Jährigen jedoch die Tatsache zu bereiten, dass das Verhaltenspotenzial ja auch vom Vater abhängt: „Das ist eine tödliche Mischung“. Und dann legt sie den nächsten Tiefschlag nach: „Aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben.“ Wie Oliver Pocher darauf reagiert, bleibt abzuwarten – mit einer Ex spricht er seit Jahren gar nicht mehr. Verwendete Quellen: bild.de, promiflash.de