Um jung zu bleiben: Peter Kraus macht eine Ozon-Therapie

Von: Florian Schwartz

Mit seinen 84 Jahren steht Rock‘n‘Roll-Legende Peter Kraus noch voll im Saft. Sein Rezept ewiger Jugend klingt jedoch ungewöhnlich: Eine Eigentblutbehandlung mit Ozon.

Velden am Wörthersee – Der Entertainer und Schauspieler Peter Kraus (84) war das Rock‘n‘Roll- und Filmidol der 1950er- und 1960er Jahre. Doch noch heute steht der Musiker auf der Bühne und heizt seinen Fans ein. Warum ist der 84-Jährige immer noch so fit? Im Gespräch mit bild.de verriet der Sänger, wie er seinen Körper fit hält: nämlich mit Ozon.

Peter Kraus: So hält ihn die Ozon-Therapie jung

Für einen überraschenden Auftritt sorgte Peter Kraus jetzt beim Doppeljubiläum zum 80. Geburtstag der verstorbenen Schlagerlegende Roy Black (†48) und 30 Jahre TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“. Im Schlosshotel Velden tanzte er eine Stunde lang im Ballsaal, Hüftschwung inklusive. „Ich habe großes Glück, mich 25 Jahre jünger zu fühlen, als es in meinem Pass steht“, gibt der Sänger im Gespräch mit bild.de zu. Doch warum ist der Entertainer nach 60 Jahren im Show-Business immer noch so fit? Darauf gab es eine überraschende Antwort.

„Ich setze auf Ozon. Das hat nichts mit dem Klima zu tun und macht keine Löcher, aber es baut mich wieder auf. Ein befreundeter Arzt aus St. Pölten hat mich auf die Therapie gebracht“, offenbart der Sänger über seinen Fitness-Zustand. Dabei handelt es sich um eine intravenöse Therapie, die das Blut von Schadstoffen und Schwermetallen reinigen soll. „Es wird zunächst Blut abgenommen. Dieses wird dann mit Sauerstoff und entzündungshemmenden Ozon angereichert. Der Körper kann sich bei der Selbstheilung unterstützen“, erklärt Kraus weiter.

Peter Kraus denkt nicht so schnell an Bühnen-Rente

Auch wenn sich Peter Kraus immer noch in Topform fühlt, weiß er immer noch, wo seine Grenzen liegen. „Ich glaube an sinnvolle medizinische Versorgung, aber nicht an Wunder“, gibt er zu verstehen. „Auf große Tourneen werde ich nicht mehr gehen. Aber Konzerte spiele ich, bis der Körper irgendwann einmal sagt: ‚Jetzt ist es aber auch gut, Peter!‘“

Peter Kraus ist mit seinen 84 Jahren immer noch topfit. Dank einer Ozontherapie hält sich der Entertainer jung. © IMAGO Future Image & IMAGO BOBO

Die Eigenblut-Therapie mit Ozon gilt in der Medizin als erprobte Behandlungsmethode. Sie wurde ursprünglich zur Förderung der Durchblutung entwickelt, wodurch arterielle Verschluss-Krankheiten therapiert werden und sogar Amputationen verhindert werden können. Auch bei offenen Wunden wird Ozon-Gas häufig zur Behandlung eingesetzt. Allerdings nicht immer ohne Nebenwirkungen. Bei manchen Menschen kann die Ozon-Therapie auch allergische Reaktionen hervorrufen.

Doch auch das Künstler-Dasein scheint für Peter Kraus ein unverzichtbares Lebenselixier zu sein. Der Sänger startete 2023 bereits seine sechste Abschiedstournee. Verwendete Quellen: bild.de