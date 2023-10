Krieg in Israel: Bono schreibt U2-Song in Gedenken an die Opfer um

Von: Melanie Habeck

Teilen

Der Israel-Krieg löst weltweit Erschütterung aus. Auch die Stars der Film- und Musikwelt zeigen sich von den Ereignissen betroffen. U2-Sänger Bono textete nun einen Song in Gedanken an die Opfer um.

Las Vegas – Am Wochenende spitzte sich die Lage in Israel überraschend zu: Die islamistische Terrorgruppe Hamas drang in israelische Orte ein, tötete Hunderte Menschen oder verschleppte sie in den Gazastreifen. Dabei verschafften sie sich auch Zugriff zum Gelände des Trance-Festivals „Supernova“, das etwa 3.000 Besucher zählte. Zahlreiche Musikfans starben an diesem Tag. U2-Sänger Bono (63) erinnerte nun mit einem Song an die Opfer.

Bei Konzert in Las Vegas: Bono ändert Songtext von „Pride (In the Name of Love)“

Bono nutzte den U2-Song „Pride (In the Name of Love)“, um an die Opfer eines israelischen Festivals zu gedenken. Wie ein Twitter-Video zeigt, passte der Musiker den Text kurzerhand an die jüngsten Ereignisse an: „Sterne Davids, sie haben euch das Leben genommen, aber euren Stolz konnten sie euch nicht nehmen“, sang er vor seinem Publikum in Las Vegas. Sichtlich um Fassung ringend, wollte er damit „an diese wunderschönen jungen Leute auf dem Musikfestival“ erinnern.

„Pride (In the Name of Love)“ erschien 1984 auf dem Album „The Unforgettable Fire“. Der Song wird von den U2-Fans als Friedenshymne gefeiert. „Angesichts dessen, was in Israel und Gaza passiert ist, erscheint ein Lied über Gewaltlosigkeit etwas lächerlich, ja sogar lachhaft. Aber unsere Gebete galten immer dem Frieden und der Gewaltlosigkeit“, erklärte Bono im Rahmen des Las Vegas-Konzerts.

In den vergangenen Tagen zeigten sich bereits zahlreiche Stars der Film- und Musikbranche betroffen von den Geschehnissen in Israel: Auch die deutschen Promis drückten im Netz ihre Entrüstung aus. Verwendete Quellen: Twitter/U2