Umfrage: Modetrends sind vielen nicht wichtig

Die Farbe Schwarz ist bei vielen Frauen beliebt - ein Klassiker, der vermutlich in den meisten Kleiderschränken hängt. © Christin Klose/dpa-tmn

Was hängt denn da? Schöne Farbe, schicker Schnitt, kuscheliges Teil - wer würde nicht gerne mal in den Kleiderschrank anderer Frauen gucken? Einen kleinen Einblick bietet diese Umfrage.

Hamburg - In der Mode kommt es immer mehr auf Individualität an. Getragen wird, was gefällt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Ipsos im Auftrag von Bonprix. Eine Mehrheit von 65 Prozent der befragten Frauen stimmten der Aussage zu, dass Modetrends immer weniger wichtig sind. Auf 42 Prozent traf dies „eher“ und auf 23 Prozent „voll und ganz“ zu.

„Ich kaufe, was mir gefällt, unabhängig von Modetrends“: Dieser Auffassung waren sogar insgesamt 94 Prozent der Befragten. Davon stimmten dem Satz 30 Prozent „eher“ sowie 64 Prozent „voll und ganz“ zu.

Schwarz ist beliebt

Trends hin oder her, viele Befragten teilen Gemeinsamkeiten bei ihrem modischen Geschmack. Das zeigen die Antworten, wenn Frauen nach ihren Lieblingsstücken und -farben sowie Stilvorlieben gefragt werden.

Die Frauen durften bis zu drei Lieblingsfarben angeben. Über zwei Drittel der befragten Frauen nannten die Farbe Schwarz (67 Prozent). Gefolgt von Blautönen und Grautönen (43 bzw. 30 Prozent). Danach folgten Weiß (26 Prozent), Rottöne (22 Prozent) und Grüntöne (18 Prozent).

Pullis und ein sportlicher Stil

Sollen die Befragten ihren Stil in bis zu drei Worten beschreiben, wählt über ein Drittel die Begriffe sportlich und unkompliziert sowie knapp ein Drittel lässig. Dicht gefolgt von Begriffen wie zeitlos, casual, feminin - jeweils mit 27, 25 und 20 Prozent.

Und die Lieblingsstücke? Über ein Drittel wählte unter anderem den Pullover (35 Prozent). Aber auch Jeans und Kleider wurden häufig genannt - jeweils von 26 Prozent und 23 Prozent.

Für die Studie wurden 1000 Frauen im Alter von 18 bis 70 Jahren in Deutschland online befragt. dpa