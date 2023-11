Charlène von Monaco: Am Nationalfeiertag halten sie die Zwillinge auf Trab

Von: Susanne Kröber

Prinzessin Gabriella winkte professionell vom Balkon, ihr Zwillingsbruder Prinz Jacques schien die geballte Aufmerksamkeit an der Seite von Charlène und Albert weniger zu genießen.

1 / 12 Nach dem traditionellen Gottesdienst sahen sich Prinzessin Gabriella, Charlène und Prinz Jacques auf dem Vorplatz des Palastes gemeinsam mit Caroline von Hannover (hinten links) und Prinzessin Stèphanie (hinten rechts) die Militärparade an. © IMAGO/ABACAPRESS

2 / 12 Mama ist die Beste: Prinz Jacques hängt förmlich an den Lippen seiner Mutter Charlène. © IMAGO/ABACAPRESS

3 / 12 Weitere Zuschauer der Parade: Gareth Wittstock mit den Töchtern Bodie und Kaia Rose, Camille Gottlieb, Pauline Ducruet, Marie und Louis Ducruet, Prinzessin Alexandra von Hannover, Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi, Stefano Casiraghi, Pierre Casiraghi, Raphael Elmaleh, Charlotte Casiraghi, Balthazar Rassam, India Casiraghi , Tatiana Santo Domingo, Maximilian Casiraghi, Sacha Casiraghi und Andrea Casiraghi (von links). © IMAGO/ABACAPRESS

4 / 12 Die Schirmmütze stört! Wie Papa Albert entledigt sich Prinz Jacques auf dem Balkon erst mal seiner Kopfbedeckung. © IMAGO/ABACAPRESS

5 / 12 Während Fürst Albert lächelnd in die Menge winkt, scheint Prinz Jacques genug von der Veranstaltung zu haben. Charlène lächelt milde und . . . © picture alliance/dpa/AP/Daniel Cole

6 / 12 . . . redet ihrem Sohn gut zu. Charlènes Mini-Me Gabriella bleibt entspannt. © picture alliance/dpa/AP/Daniel Cole

7 / 12 Aber auch Prinzessin Gabriella bekommt Zuspruch von Charlène. © picture alliance/dpa/AP/Daniel Cole

8 / 12 Nicht einfach für die beiden Achtjährigen – die offiziellen Feierlichkeiten am monegassischen Nationalfeiertag können sich ganz schön ziehen. © IMAGO/ABACAPRESS

9 / 12 Was Albert II. seinem Sohn hier wohl hinter vorgehaltener Hand zuflüstert? © picture alliance/dpa/AP/Daniel Cole

10 / 12 Papas Ansage zeigt Wirkung, die Laune bei Prinz Jacques bessert sich wieder. © IMAGO/ABACAPRESS

11 / 12 Sie schaffen das auch schon alleine: Noch ein bisschen schüchtern winken Erbprinz Jacques und seine Zwillingsschwester den Royal-Fans vor dem Palast zu. © IMAGO/ABACAPRESS

12 / 12 Es geht doch: Strahlend grüßt die monegassische Fürstenfamilie gemeinsam vom Balkon. © IMAGO/ABACAPRESS

Monaco – Der Auftritt der Fürstenfamilie auf dem Palastbalkon gehört am monegassischen Nationalfeiertag zum festen Programm. Charlène von Monaco (45), Fürst Albert II. (65) und die Zwillinge Jacques und Gabriella (8) hatten sich zu diesem feierlichen Anlass ganz besonders in Schale geworfen. Wie so oft präsentierten sich Mama Charlène und Papa Albert dabei im Partnerlook mit ihrem Nachwuchs.

Während Albert und Prinz Jacques in Uniform an der Zeremonie teilnahmen, bezauberten Charlène und Prinzessin Gabriella in identischen Mänteln von DidierAngelo – Fürstin Charlène setzte auf einen Komplettlook in Rot, Gabriella trug Dunkelblau. Zwar wirkten die Zwillinge in ihren Outfits schon ganz schön erwachsen, zumindest Prinz Jacques war allerdings auf dem Balkon anzumerken, dass er das ganze Prozedere mit seinen knapp neun Jahren nicht ganz so spannend findet. Kein Problem für das Fürstenpaar, denn Albert und Charlène sind keine strengen Eltern.