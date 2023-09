„Oft sind zwei Egos zu viel“: Cathy Hummels reagiert auf Trennung von Amira und Oliver Pocher

Die Trennung der Pochers ist in aller Munde. Nun meldet sich auch Cathy Hummels zu Wort und gibt auf Instagram ein klares Statement ab: „Oft sind zwei Egos zu viel“.

München – Nachdem Oliver (45) und Amira (30) Pocher bereits im Juni über ihre Ehe-Krise im gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ sprachen, gab das Paar Anfang September nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern seine Trennung bekannt. Nun äußert sich auch Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (35) zur Pocher-Trennung und findet auf Instagram deutliche Worte.

Cathy Hummels zur Pocher-Trennung: „Manchmal ist es besser“

In ihrer Instagram-Story teilt Hummels einen Screenshot der „Bild“, die in Bezug auf die Trennung der Pochers sowie Natalia Wörner und Heiko Maas fragt: „Kann man nur eines haben? Erfolg im Job oder Erfolg in der Liebe?“.

Die Ex-Frau von Fußballspieler Mats Hummels (34) findet: „Meine Meinung: Kann man, aber nur, wenn beide Parteien wollen. Jeder muss Abstriche machen. Oft sind zwei Egos zu viel, oder auch der Mangel an Selbstreflexion. Ich finde es immer schade, wenn Beziehungen zu Ende gehen. Aber manchmal ist es besser.“ Es macht den Anschein, als würde Hummels aus eigener Erfahrung sprechen.

Cathy Hummels hat selbst Trennungserfahrung – wie geht es für die Pochers weiter?

Nach sieben Jahren Ehe ließ sich die Moderatorin und Influencerin Ende 2022 von Fußballer Mats Hummels scheiden. Mit dem 2018 geborenen gemeinsamen Sohn Ludwig zog die 35-Jährige im April dieses Jahres aus der gemeinsamen Villa aus und ließ sich in einem neuen Haus im Münchener Schwabing nieder, wo sie „ein neues Kapitel“ aufschlagen wolle.

Bei den Pochers ist es aus – und Cathy Hummels glaubt zu wissen, woran das liegen könnte … © Revierfoto/STAR-MEDIA/Sven Simon/Imago

Wie es bei den Pochers privat nach der Trennung weitergeht, das verrieten Oliver und Amira noch nicht in ihrem Podcast. Nur eines stellte Amira Pocher bereits klar: „Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind.“ Auf die Trennung selbst reagierten Oliver und Amira Pocher ganz unterschiedlich. Verwendete Quellen: Instagram, Podcast „Die Pochers!“