Einsam am Geburtstag? Darum feierte Christin Stark ohne Matthias Reim und Tochter Zoe

Am Samstag feierte Sängerin Christin Stark ihren 34. Geburtstag. Diesen Anlass konnte sie jedoch nicht mit Ehemann Matthias Reim und Tochter Zoe feiern. Im Netz meldete sich der Schlagerstar mit emotionalen Zeilen.

Dortmund – Am Samstag (21. Oktober) blickte ganz Schlager-Deutschland noch Dortmund: Dort fand in der Westfalenhalle die größte Schlagerparty des Jahres statt. Die Rede ist natürlich von Florian Silbereisens (42) „Schlagerbooom 2023“, der dieses Mal unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ stand. Anzutreffen war das Who’s who der Schlagerbranche, darunter Andrea Berg (57), Thomas Anders (60), Howard Carpendale (77), Beatrice Egli (35), Michelle (51) und auch Christin Stark (34), die dafür ein großes Opfer brachte.

Auch ohne ihre Familie: Christin Stark hatte einen „wunderschönen Geburtstag“

Christin Stark (34) ließ sich das Spektakel nicht entgehe. Um bei dem ARD-Event mit dabei zu sein, verbrachte die Musikerin sogar ihren Geburtstag getrennt von Ehemann Matthias Reim (65) und Tochter Zoe (1). Die Silbereisen-Show fand nämlich ausgerechnet an ihrem 34. Geburtstag statt.

Auf Instagram meldete sich Christin Stark nach dem Schlager-Event zu Wort und bedankte sich bei ihren Followern für die zahlreichen Glückwünsche. Die „Schlager des Monats“-Moderatorin räumte in ihrer Story ein: „Ich habe meinen Mann und meine Tochter gestern sehr vermisst.“ Glücklicherweise konnte sie sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. „Aber ihr habt mir einen wunderschönen Geburtstag bereitet“, fügte sie hinzu. „Eure Treue und Energie als Fans sind fantastisch!“

Nach „Schlagerbooom“: Christin Stark freut sich auf Reunion mit ihrer Familie

Auch ihre beste Freundin und deren Mann hätten sie „den ganzen Abend begleitet und unterstützt“. Ihr Label wiederum habe Christin „zauberhafte Blumen und den coolsten Kuchen der Welt“ geschenkt. Nun freut sich die Schlagermusikerin darauf, ihre Lieben in die Arme zu schließen. „Jetzt fahre ich nach Hause zu meiner Familie“, kündigte sie abschließend an.

Erst im vergangenen Jahr sind Christin Stark und Matthias Reim Eltern einer kleinen Tochter geworden. Baby Zoe hatte am 31. März 2022 das Licht der Welt erblickt. Für den „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Interpreten ist es schon das siebte Kind. Über ein mögliches achtes Baby sprach Matthias Reim zuletzt offen. Verwendete Quellen: Instagram