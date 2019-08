Tod in den Alpen: Bekanntes Musiker-Ehepaar stürzt mit Flugzeug ab - Ihr Baby war mit an Bord

Schreckliches Ende eines Urlaubsfluges: Das Musiker-Ehepaar Hannah und Jonathan Goldstein ist in den Alpen abgestürzt. Mit im Kleinflugzeug war auch das gemeinsame Kind.

Valais - Ein Urlaubsflug, der in einer Katastrophe endete: Das britische Musiker-Ehepaar Hannah (†36) und Jonathan Goldstein (†50) war mit seinem Privatflugzeug in den Alpen unterwegs, kurz vor der italienischen Grenze stürzte der Flieger ab. Die Maschine ging in Flammen auf, für die Insassen kam jede Hilfe zu spät. Besonders tragisch: Mit an Bord war das gemeinsame Baby des Paares.

Wie die Daily Mail berichtet, startete das Ehepaar am Samstagmorgen von einem Flughafen in der Nähe von London, machte einen Zwischenstopp in Troyes in Frankreich, flog dann weiter in die Schweiz. In Lausanne verbrachten die beiden die Nacht, begannen dann den Unglücksflug Richtung Schweizer Alpen.

Hannah und Jonathan Goldstein: Unglücksursache noch ungeklärt

Gegen 10.30 Uhr stürzte die Piper PA-28 aus zunächst ungeklärter Ursache vom Himmel und ging in Flammen auf.

„Die Nachricht vom Tod von Jonathan, Hannah und Saskia schockt uns alle. Wir haben sie alle so sehr geliebt. Sie waren so glücklich zusammen und wir werden sie schrecklich vermissen“, wird ein Sprecher der Familie.

2016 hatten der mit vielen Preisen ausgezeichnete Komponist und die erfolgreiche Saxophonistin geheiratet.

