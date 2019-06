Vanessa Blumhagen: Nach Hui-Kleid nun das - Fans entsetzt über Outfit

Bei einer Gala in Berlin tauchte Sat.1-Frühstücksfernsehen-Expertin Vanessa Blumhagen in einem Wahnsinns-Kleid auf. Und bekam eindeutige Reaktionen.

Update vom 27. Juni: Erst vor wenigen Tagen waren Vanessa Blumhagens Follower komplett aus dem Häuschen wegen ihres Kleides, das sie beim „Raffaello Summer Day“ in Berlin trug. Mit ihrem XXL-Ausschnitt brachte sie die Fans zum Schmelzen, sogar ein Manager schrieb „Boobies“ zu einer Story der Expertin des Sat.1-Frühstücksfernsehens. Doch so sehr das alte Kleid für Entzückung sorgte, so sehr sind die Follower teilweise von Blumhagens neuem Sommer-Dress entsetzt.

„Sehr altbacken ...!“, schreiben mehrere und beziehen sich dabei nicht nur auf das bodenlange Blumenkleid, sondern auch auf ihre zusammengesteckten Haare mitsamt Blumenschmuck. „Die Frisur macht dich älter, die kurzen Haare waren viel frecher!“, findet ein Fan. Ein männlicher Follower schreibt mit augenverdrehtem Smiley: „Schön dieses Kleid, da kann man so schön verbergen was einem am liebsten ist“, und spielt auf ihren Ausschnitt an, den man dieses Mal auf der Veranstaltung für „Ein Herz für Kinder“ leider nicht bewundern konnte.

Ursprünglicher Artikel vom 19. Juni: Vanessa Blumhagen mit Hui-Kleid - Manager reagiert ganz unverblümt: „Boobies“

Auffallen ist alles! Das gilt im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Und noch viel mehr auf dem roten Teppich, auf dem sich all die Stars und Sternchen in ihren knappen Roben gegenseitig zu überbieten versuchen. Deswegen gab Vollgas-Frau Vanessa Blumhagen auch beim „Raffaello Summer Day“ in Berlin - genau: Vollgas! Die Promi-Expertin aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen wählte ein ganz besonderes Outfit für das Event, bei dem auch internationale Stars wie Teri Hatcher zugegen waren.

+ Vanessa Blumhagen im Hotel vor der Gala. © Screenshot

Vanessa Blumhagen: Manager reagiert mit „Boobies“ auf Kleid

Wie sie in ihrer Instagram-Story verrät, war Vanessa Blumhagen aber nicht zum Privatvergnügen da, sondern zum Arbeiten. Dafür schmiss sie sich in ein gaaaaanz tief ausgeschnittenes Kleid, das auch anderen auffiel. Etwa dem Künstler-Manager Tobias Koppenhöfer, der einen Clip davon in seine Insta-Story packte, versehen mit nur einem Wort „Boobies“. Kein Problem für Blumhagen selbst, die das Fragment übernommen hat.

Neben diversen Clips von ihrer Story veröffentlichte Blumhagen auch ein Posier-Foto:

Vanessa Blumhagen: Kleid sorgt für „Uijuijui“-Reaktionen

Ihre Follower reagieren begeistert, ach was, sind völlig aus dem Häuschen: „Mir ist schon heiß bei dem Wetter, und jetzt steigt bei mir das Thermometer bis zum Platzen, bei dem sexy Outfit“, schreibt einer. „Uijuijui“ ein anderer. „WOW, sexy Lady“ und „Tolles Kleid an einem traumhaften Körper - super“ und „Vanessa! Ein Träumchen, siehst mega sexy aus!“ ebenso. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Kommentare aus den ersten 18 Minuten (!). Das Kleid von Vanessa Blumhagen scheint prächtig anzukommen.

+ Künstler-Manager Tobias Koppenhöfer würdigte das Kleid in seiner Story - mit einem einzigen Wort. © Screenshot

Blumhagen, die fürs Sat.1-Frühstücksfernsehen den Klatsch und Tratsch aus der Promi-Welt analysiert, polarisiert gerne mal mit ihrer Kleidung. Oder mit dem Weglassen dieser. So vor kurzem auf einem Foto in der Sonne. Oder auch mit einem durchsichtigen Oberteil.

+ Vanessa Blumhagen übernahm das Story-Fragment von Tobias Koppenhöfer. © Screenshot

lsl.