Vanessa Blumhagen begeistert Fans mit heißem Outfit: „Immer noch nichts drunter?“

Auch in 2020 sorgt Moderatorin Vanessa Blumhagen mit ihren Posts auf Instagram für Aufsehen und verdreht so manchem Fan den Kopf.

Gute Vorsätze für das neue Jahr 2020 hat sich wohl auch Vanessa Blumhagen gesetzt. DieSat.1-Moderatorin hat schon im vergangenen Jahr ihre Follower auf Instagram regelmäßig mit Selfies und Bildern aus ihrem (Arbeits-)Alltag versorgt und ihnen dabei auch den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des Frühstücksfernsehens ermöglicht.

Vanessa Blumhagen: Über 120.000 begeisterte Fans auf Instagram

Über 120.000 Instagram-User (Stand: 14. Januar) folgen der 42-Jährigen mittlerweile auf der Plattform und versehen die beinahe täglichen Posts der Moderatorin mit Likes und Kommentaren. Blumhagen versteht es dabei wie kaum eine Zweite, ihren Fans mit gewagten oder knappen Outfits einzuheizen und den Kopf zu verdrehen. Dafür zieht die Sat.1-Moderatorin auch schon mal einen Hauch von Nichts unter ihren Blazer und gibt das auch noch frech und offen zu.

Am Montag wünschteVanessa Blumhagen ihren Fans einen guten Start in die neue Woche und postete dazu ein Bild, welches sie in ihrem Outfit vor einer grauen Wand zeigt. Die 42-Jährige trägt High Heels, einen Lederrock und ein enges, schwarzes Oberteil mit dem für die Moderatorin typischen tiefen Ausschnitt. „Mal wieder ne graue Wand... Happy Monday“, schreibt Vanessa Blumhagen zu dem Schnappschuss.

Vanessa Blumhagen: Unverschämte Frage unter neuem Instagram-Bild - „Immer noch nichts drunter?“

Die Fans, welche den Beitrag der Moderatorin kommentiert haben, hatten dabei aber wohl weniger Augen für die Farbe der Wand. Viel mehr richtete sich der Fokus der Blumhagen-Anhänger auf die 42-Jährige und ihr Outfit. „Wow, starkes Outfit“, lobt ein User den Modegeschmack der Moderatorin. „Du siehst immer schön aus“, komplementiert ein anderer Nutzer.

Doch manche Fans kommen bei dem Posting nicht um weiterführende Outfit-Spekulationen herum. „Immer noch nichts drunter“, fragt ein Nutzer unverschämt und spielt damit auf einen Bild an, das Vanessa Blumhagen vor fünf Tagen hochgeladen hatte. Zu diesem, das die Moderatorin in feiner Hose und Blazer zeigt, schrieb die 42-Jährige frech: „Ihr braucht nicht fragen: Nein, ich habe nichts drunter!“

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram Vanessa Blumhagen