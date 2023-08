Aus für gemeinsame TV-Show: Oliver Pochers Vater hatte einen Schlaganfall

Von: Diane Kofer

Oliver Pocher hat ein super Verhältnis zu seinem Vater Gerhard. Das Duo hat sogar eine gemeinsame Show „Papa & Pocher auf Reisen“. Aus gesundheitlichen Gründen muss der Vater des Comedians aber pausieren: Er erlitt einen Schlaganfall.

Köln – Spätestens seit die erste Folge von „Papa & Pocher auf Reisen“ über die deutschen TV-Bildschirme geflimmert ist, dürften die Fans von Oliver Pocher (45) wissen, dass er seine lustige Art von seinem Vater Gerhard (74) geerbt hat. In der RTL-Doku-Reihe geht das Vater-Sohn-Gespann auf Reisen und der Buchhalter aus Hannover wird in Gesellschaft seines prominenten Sohnes vor einige Herausforderungen gestellt. Neue Folgen gibt es bis auf Weiteres aber nicht – und das hat einen traurigen Grund: Um Gerhard Pochers Gesundheit steht es nicht gut.

Oliver Pocher meldet sich nach Schlaganfall seines Vaters mit emotionalen Worten

Eigentlich hatten die Fans am 29. August 2023 einen fröhlichen Geburtstags-Post auf Oliver Pochers Instagram-Account erwartet – denn sein Vater wurde an diesem Tag ein Jahr älter. Allerdings nutzte der Comedystar, der gerade erst „Grill den Henssler“ ins Chaos gestürzt hatte, den Anlass, um seinem Elternteil eine gute Genesung zu wünschen und ihm seine volle Unterstützung auszusprechen. Der 74-Jährige hat mit den Folgen eines Schlaganfalls zu kämpfen.

„Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert“, schreibt der Mann von Amira Pocher (30) auf Social Media. Nur aufgrund der schnellen Hilfe der Ärzte gehe es seinem Papa den Umständen entsprechend gut. Mittlerweile könne er sogar wieder eigenständig am Schreibtisch sitzen und sich um die Buchhaltung kümmern. Der Familienvater appelliert deswegen an seine Fans: „Genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurückkommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist.“

Alle Folgen von „Papa & Pocher auf Reisen“ 1. Folge: Thailand (2020)

2. Folge: USA (2020)

3. Großbritannien (2020)

4. Portugal und Spanien (2023) Quelle: RTL+

Schicksalsschlag hat berufliche Folgen: „Papa & Pocher auf Reisen“ setzt bis auf Weiteres aus

Dass es Gerhard Pocher gut geht, steht für seinen Sohn an erster Stelle. Seinen Followern teilt der Komiker deswegen mit, dass aufgrund des gesundheitlichen Zustands seines Vaters keine weiteren Folgen von „Papa & Pocher auf Reisen“ geplant sind. „Weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre“, erklärt er die Hintergründe.

An die gemeinsamen Momente in der Show erinnert sich Oliver Pocher aber gerne: „Ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, diese Reise mit meinem Vater getätigt zu haben, denn die Zeit und die Erinnerungen kann uns keiner mehr nehmen und ich weiß, dass diese Sendung vielen von Euch sehr ans Herz gewachsen ist.“

Im Gegensatz zu Oliver und Gerhard Pocher ist Amira Pocher aktuell im TV zu sehen. Die Quoten der Datingshow „My Mom, Your Dad“ sacken aber immer weiter ab. Verwendete Quellen: Instagram/ oliverpocher