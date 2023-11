Notfallplan für Königin Camilla: Helfer müssen Peinlichkeiten verhindern

Von: Annemarie Göbbel

Königin Camilla hat oft zu kämpfen – mit ihren Haaren, ihren Schuhen, ihrer Koordination. Was viel erheitert, findet der Palast nicht lustig und hat jetzt drastische Maßnahmen ergriffen.

London – König Charles III. (74) ist von Kindesbein an darauf trainiert, sich ohne Tadel in Menschenmassen zu bewegen. Vielleicht hat er auch ein natürliches Gespür dafür. Was es auch ist, Königin Camilla (76) hat dieses Talent eindeutig nicht. Sie kämpft mit ihrem Hut, einer Tasche, dem böigen Wind, es kam auch schon vor, dass sie den Weg nicht fand, oder ewig brauchte, um dem König zu folgen. Das kann so nicht weiter gehen.

Camilla gerät immer wieder aus dem Gleichgewicht: Peinlichkeiten sollen künftig vermieden werden

Seit dem Staatsbesuch in Frankreich, als Camilla sich am Geländer der Flugzeugtreppen festklammern musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, sorgte der wackelige Auftritt für Schlagzeilen. Das Problem besteht offenbar erst, seit die Ex-Geliebte des Königs zur Monarchin aufgestiegen ist, denn eine Queen darf nicht berührt werden. Braucht sie Hilfe, müsste sie die Hand reichen.

In Zeiten vor der Krönung war ein Stab von unauffälligen Helfern darauf trainiert, die Auserwählte des Königs zu stabilisieren, notfalls aufzufangen. Doch damit ist jetzt Schluss. Um peinliche Szenen in Zukunft zu verhindern, hat der Palast laut Dailymail nun offenbar rigorose Maßnahmen ergriffen.

Königin der flachen Schuhe Aufmerksamen Beobachtern ist längst aufgefallen, dass Camilla, wann immer der Anlass es zulässt, auf wackelige High Heels verzichtet und in bequemen Schuhen erschein.

Während die Diener „in Fangpositionen“ bereitstehen, bleibt Camillas Königswürde gewahrt

Camilla wirkt häufig äußerst instabil und verunsichert auf Wegen, die sie an der Seite König Charles‘ Flugzeugtreppen hinunterführen (Fotomontage). © Chris Jackson/dpa & Parsons Media/Imago

Bei der Parlamentseröffnung und König Charles’ erster Rede als König kam diese Maßnahme erstmals zum Tragen. Traditionell reisen die Majestäten in der goldenen Staatskutsche dort an. Als das pompöse Gefährt nun bestiegen werden sollte, hielt ein Diener eine Art tragbares Geländer für Camilla bereit, auf dem sich die Königin abstützen konnte, ohne dass der Lakai die Hoheit berührt hätte, das danach wieder entfernt wurde.

Bei Twitter bedauerte eine Userin angesichts besagter Flughafenszene bei der Ankunft in Paris: „Mir tat Madame leid, als sie nach Frankreich flog und Probleme hatte, in ihrem leuchtend rosa Flamingo-Outfit aus dem Flugzeug zu steigen. King Cole [König Charles] flog einfach direkt vor ihr her und schaute nicht einmal zurück, um zu sehen, ob sie Hilfe oder Beistand brauchte“.

Trotz aller Maßnahmen könnte sich die Regentin selbst viel ersparen, denn ihr Tischtennisauftritt an der Seite Brigitte Macrons (70) ließ viele Fans ratlos zurück.