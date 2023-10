Sie ist 22: Scooter-Frontmann hat sich verlobt

Von: Volker Reinert

Scooter-Frontmann H.P.Baxxter hat sich verlobt! Seine Freundin Sara ist 37 Jahre jünger als er. © IMAGO / Eventpress & Screenshot: Instagram/ hpbaxxterofficial

Seit März 2023 ist Scooter-Sänger H.P.Baxxter wieder in festen Händen. Seine Freundin Sara ist 22 Jahre alt, also 37 Jahre jünger als er. Nun haben sie sich verlobt.

Köln- Scooter-Frontmann H.P. Baxxter wird heiraten! Das hat der „Hyper, Hyper“-Sänger nun in einem Interview verraten. Ganz romantisch machte er seiner Freundin (22) in Schottland einen Heiratsantrag. Das verriet er jetzt in einem Interview.

H.P.Baxxter: Sara und er werden schon 2024 heiraten

Im Interview mit bild.de bestätigte H.P.Baxxter die Verlobung: „Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten.“

Die beiden machten eine einwöchige Rundreise durch Schottland. Dann kam dem Sänger die Idee: „Wir hatten mit Scooter einen Auftritt in Edinburgh. Sara und ich sind nach Amsterdam gefahren, von dort mit der Fähre nach Newcastle – und dann weiter in die Hauptstadt. Nach dem Auftritt haben wir die Rundreise gemacht und sind zurück nach Hamburg. Schottland ist einfach traumhaft! So eine wunderschöne, tolle Landschaft.“

Scooter-Sänger und seine Verlobte Sara: „Einfach happy!“

Sara und er planen schon 2024 zu heiraten. Wann und wie die Trauung ablaufen wird, steht noch in den Sternen. Erst einmal sind die beiden happy und genießen ihre Verlobung. Kennengelernt hat sich das Paar mit 37 Jahren Altersunterschied in Hamburg. Sara ist noch Studentin der Immobilienwirtschaft. Seit März sind der Sänger und die Studentin zusammen. Im Mai machten sie ihre Liebe auf Sylt öffentlich. Inzwischen wohnen H.P.Baxxter und Sara auch schon zusammen, sie ist zu ihm eingezogen.

Sie genießen jede freie Minute miteinander und es „funktioniert sehr gut“, so der 59-Jährige. Auch Schlagerkönigin Helene Fischer (39) genießt ihre Liebesleben. Es ist ein Video mit ihrem Freund Thomas Seitel (39) aufgetaucht, welches die Turteltauben bei einem innigen Moment zeigt. Verwendete Quellen: bild.de