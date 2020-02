Verona Pooth: Neues Bikini-Foto aufgetaucht - ihre Fans sind völlig baff

Im knappen Sport-Outfit und ungeschminkt zeigte sich Verona Pooth nun in Dubai. Die Reaktion eines Starkochs war heftig. Nun folgt ein weiterer knapper Schnappschuss.

Update vom 03.Februar 2020: „Hattet ihr schon mal einen ganzen Urlaub mit süßem Nichtstun?“, fragt Verona Pooth jetzt ihre Follower auf Instagram. Wie süß das Nichtstun für sie ist, zeigt sie mit einem neuen, heißen Bikinfoto aus ihrem Urlaub in Dubai.

Sie kniet in den Wellen, lässt ihre Beine vom Meer umspülen und blickt durch eine edle Sonnenbrille verträumt in die Sonne - den Fans gefällt dieser Anblick natürlich. Das Gefühl, einen ganzen Tag nur am Strand zu relaxen und es sich in der Sonne gut gehen zu lassen, habe sie schon lange vermisst, meint Verona auf Instagram. „Sorry, wie war nochmal das Alter?“ kommentiert ein User, der wohl auch schwer glauben kann, dass Verona Pooth inzwischen über 50 ist.

Verona Pooth: Bikini-Foto als Antwort auf garstigen „Fett“-Kommentar?

Update vom 21. Januar 2020: Verona Pooth versorgt natürlich auch im Urlaub ihre Fans mit täglichen Updates. Nachdem die 51-Jährige bereits vor fünf Tagen einen Bikini-Schnappschuss aus dem Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilte und damit so ziemlich alle Fans ins Schwärmen brachte, folgt nun eine Aufnahme vom Strand.

Bei diesem Bild müssen Fans zwar auf das hübsche Gesicht der 51-Jährigen verzichten, doch der Körper von Verona Pooth sorgt erneut für einen Sturm der Begeisterung. In einem weißen engen Bikini lässt sich die Moderatorin von hinten fotografieren. Ihre Hände legt Verona dabei unter ihren Po, auf die Hinterseite ihrer Oberschenkel.

Ihre Fans zeigen sich von dem Anblick der braungebrannten Moderatorin hellauf begeistert. „Was für ein Traum“, Top Figur“ oder „einfach schön“ ist unter dem Bild unter anderem zu lesen. „Es bedarf Mut sich als VIP so zu zeigen“ und „Das wird ja immer schärfer und heißer“ zeigen sich vor allem männliche Fans der Brünetten begeistert. Verona selbst schwärmt unter dem freizügigen Bikini-Bild vor allem von ihrem Urlaub und der gemeinsamen Zeit mit Ehemann Franjo.

Verona Pooth ungeschminkt in knappen Outfit - Fernsehkoch schonungslos: „Fett geworden!“

Ursprungsartikel vom 19. Januar 2020: Dubai - Verona Pooth (51) verbringt gerade ein paar erholsame Tage im sonnigen Dubai. Auf Instagram hält sie ihre knapp 550.000 Follower auf dem Laufenden: Die Werbeikone zeigt ihre Luxussuite, Bilder von der Hotelanlage und natürlich ihren durchtrainierten Körper. Ihr Vergnügen verbindet die 51-Jährige nämlich mit einem Fotoshooting. Und dafür hat sie „sehr viel Sport gemacht“, wie Verona zu einem top gestylten Foto im Bikini verrät.

Verona Pooth ungeschminkt in Dubai fotografiert - ungewohntes Bild des TV-Stars

Auf einem anderen Foto präsentiert sich die ehemalige „Peep!“-Moderatorin dagegen weitaus natürlicher. „So sehe ich ungeschminkt aus“, verrät Verona zu einem Spiegel-Selfie beim Zähneputzen im knappen Sport-Outfit auf Instagram. Ihre Haare hat sie zu einem einfachen Pferdeschwanz nach hinten gebunden und tatsächlich trägt sie kein - oder zumindest deutlich weniger - Make-Up als gewöhnlich.

Heftiger Kommentar von berühmtem Starkoch über Verona Pooth: „Ganz schön fett geworden!“

Die User sind von Veronas wenig aufgedonnertem Anblick aber nicht weniger begeistert - ganz im Gegenteil. „Soooooo schön“, „atemberaubend“ und „endlich mal etwas natürlich“ loben die meisten Veronas Look. Bei dem Kommentar eines bekannten Fernsehkochs dagegen dürfte Dieter Bohlens Ex erst mal geschluckt haben.

„Ganz schön fett geworden!“, schreibt Alexander Herrmann (48), der regelmäßig in Kochshows wie „The Taste“ (Sat.1) oder „Küchenschlacht“ (ZDF) zu sehen ist, unter das Bild. Doch die Entwarnung folgt sofort. „Also ich meine mich!!“ - fügt der für seine Späße bekannte Herrmann gleich hinzu.

Follower mit fiesem Verdacht: Hat Verona Pooth das Foto retuschiert?

Ob bei dem Selfie tatsächlich alles naturbelassen ist, bezweifelt dieser User: „Hat da jemand retuschiert? Die Kette macht nen Knick“, schreibt der Follower und verweist auf eine Kurve, die die herunterhängende Handy-Kette ausgerechnet an Veronas Taille macht.

Für Aufregung sorgte Verona Pooth kürzlich mit einem extremen Mini-Kleid , das nach Ansicht einiger User zu tiefe Einblicke gewährte.

Verona Pooth begeistert ihre Fans gerne mit heißen Bildern auf ihrem Instagram-Account. Ihr letzter Post ging aber ordentlich in die Hose. Unter dem Foto spotten ihre Follower.

