Verona Pooth zeigt in einem Instagram-Clip nicht nur, wie fleißig sie ist - sondern ganz nebenbei auch noch ihren Traumkörper.

Update vom 31. August 2019: Auch wenn Verona Pooth zuletzt einige Urlaubsfotos gepostet hat - untätig ist sie nicht. Im Gegenteil: Der Traum-Körper, den die 51-Jährige hat, ist ganz harte Arbeit. Das zeigt sie nun auf einem Instagram-Foto und einem -Video (zum Anschauen wischen bzw. auf den Pfeil klicken). Und präsentiert ganz nebenbei noch ihren Traumbody. Denn sie trägt beim Fitness-Schwitzen GANZ knallenge Klamotten.

„Wow! Verona! Was für ein knackiges Popöchen“, schreibt ein Fan. „Wow, du hast eine heiße Figur, absolute Traumfrau“ ein weiterer. „Wahnsinn“ ein dritter. „Granate“ ein weiterer. „Bei Peep warst schon supersexy und hast dich kaum geändert. Steinernde Gene“ noch jemand. „Weißte Verona, du bist und bleibst eine geile Schnecke“ ein anderer Fan.

Auf die Instagram-Postings von Verona Pooth und die entsprechenden Reaktionen ist wirklich Verlass ...

Verona Pooth postet Ui-Bikini-Foto auf Instagram - Traum-Figur mit 51

Unser Artikel vom 15. August 2019:

Mallorca - In weiten Teilen Deutschlands ist das Wetter eher durchwachsen und fühlt sich nicht so ganz nach August und Hochsommer an - doch Verona Pooth hat einen Weg gefunden trotzdem die Sonne zu genießen. Die 51-Jährige weilt im Moment an den Stränden von Mallorca und lässt es sich fernab des deutschen Regens gut gehen.

Auch für die Fans der Moderatorin gibt es deswegen über Instagram die Möglichkeit ein bisschen Sonne in die eigenen vier Wände zu holen. So postet Pooth fast täglich Bilder oder kurze Videos aus ihrem Traumurlaub. Egal ob am Pool oder am Strand, das Model weiß, wie es seinen Körper in Szene setzt und heizt so wohl dem einen oder anderen Fan nicht nur mit der Urlaubssonne ordentlich ein.

Verona Pooth postet heißen Bikini-Schnappschuss aus Mallorca

Denn eins steht fest. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters - Pooth ist mittlerweile immerhin 51 - hat die Moderatorin einen Körper, bei dem so mancher männlicher Fan mit der Zunge schnalzt. So dreht sich auch bei einem ihrer neuesten Instagram-Bilder ein Großteil der Kommentare um ihren Körper.

Eben jenen präsentiert die 51-Jährige ihren Fans in einem stylischen Bikini vor den azurblauen Weiten des Mittelmeers. Die Stimmung in der Kommentarspalte unter diesem Schnappschuss ist jedoch geteilt und nicht nur positiv.

Verona Pooth: Traum-Figur mit 51 - nicht alle Fans sind begeistert

Ein Teil ihrer Follower lobt Pooths Figur und verteilt Komplimente für ihr Aussehen: „Tolle Figur und tolle Frau“, schreibt ein Fan. „Eine der schönsten Frauen“, stimmt ein weiterer zu. Eine Meinung, die aber nicht alle ihrer Follower teilen.

So wird die 51-Jährige von einer Nutzerin aufgefordert: „Viel zu dünn. Steh lieber zu deinem Alter.“ Und auch ein weiterer Fan fragt besorgt nach: „Essen tust du aber schon noch?“ Trotz gespaltener Feedbacks in den Kommentaren erhielt Pooth für ihren Post rund 10.000 Likes in knapp drei Tagen.

Zuletzt sorgte Pooth mit einem Busenblitzer in der Sendung „Promi Shopping Queen“ für Aufsehen.

