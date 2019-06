Verona Pooth lässt zwischen ihre Beine blicken - und zoomt noch heran

Verona Pooth zeigt sich gerne und häufig freizügig. Bei ihrem aktuellen Schnappschuss lässt sich die 51-Jährige jedoch zwischen die Beine blicken und zoomt dabei noch ran.

Verona Pooth verwöhnt ihre Fans fast täglich mit privaten Einblicken in ihren Alltag, nun veröffentlichte die Entertainerin einen Schnappschuss von einer TV-Show. Auf dem Bild zeigt sich die 51-Jährige in den Filmstudios nach der Aufnahme der Sat.1-Show „Mord mit Ansage“, doch auf den Anlass dürfte bei diesem Foto so gut wie kein Fan mehr achten. Verona zeigt sich auf dem veröffentlichten Bild nämlich nicht nur in einem kurzen roten Kleid, sondern zoomt das Bild noch selbst etwas ran.

Verona Pooth zeigt sich in kurzem Kleid und zoomt noch extra ran

Die dunklen Haare fallen ihr locker über die Schultern, Verona lächelt in einem roten Kleid in die Kamera. Die Beine dabei lässig übereinandergeschlagen, zeigt sich die 51-Jährige ihren Fans bildschön wie immer. Von dem recht harmlosen Bild schneidet Verona dann jedoch die Hälfte ab, den Fokus legt die Entertainerin nun selbst auf und zwischen ihre Beine.

Genau dieses heran-gezoomte Bild dürfte bei so manchem Fan nämlich an eine berühmte Hollywood-Szene erinnern. Recht deutlich kann der hübschen Brünetten nun nämlich zwischen die Beine geschaut werden.

Ihre Fans zeigen sich von dem veröffentlichten Schnappschuss begeistert. „Wunderschön, aber das weißt du ja“, „Heiß“ oder auch „Du bist extrem sexy“ drücken dutzende Fans ihre Begeisterung aus. Mit dem freizügigen Foto ist Verona Pooth jedoch nicht alleine in diesen Tagen, auch Oliver Pochers neue Freundin Amira veröffentlichte nun ein freizügiges Slip-Foto. Lena Meyer-Landrut gibt währenddessen zu, besonders unzufrieden mit einem intimen Körperteil zu sein. Heidi Klum betont auf ihrem neuesten Foto besonders ein Detail, doch Fans schauen lieber auf „Hans und Franz“.

Dass Stars auch auf Instagram angeflirtet werden, ist nicht neu. Besonders aber ist, dass ein Promi darauf sogar antwortet. So wie Verona Pooth auf einen ziemlich eindeutigen Flirt-Kommentar.

