Weil er seine Tickets nicht loswird: Stefan Mross muss mehrere Konzerte verschieben

Von: Volker Reinert

Teilen

Stefan Mross hat sechs seiner geplanten „Immer wieder Schlager“-Konzerte spontan abgesagt. Die Tickets werden einfach nicht verkauft. Nun meldete er sich auf Instagram.

Unterwössen - Das hat sich „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) bestimmt anders vorgestellt. Nach Ablauf der Saison seiner ARD-Sonntagsshow wollte der Schlagerstar eigentlich auf seine große Tour „Immer wieder Schlager“ ab Ende September 2023 gehen. Doch sechs geplante Auftritte mussten nun spontan auf das kommende Jahr verlegt werden. Der Grund: Die Tickets werden einfach nicht verkauft.

Kurzfristige Unterminierung: Tickets von Schlagerstar Stefan Mross werden einfach nicht verkauft

Dass der Trompeter Stefan Mross einen vollgepackten Terminkalender hat, dürfte keinen Fan verwundern. Neben seiner beliebten ARD-Show ist der Sänger oft auf den großen Schlagerbühnen im deutschsprachigen Raum zu Hause. Doch nun schauen einige Mross-Anhänger in die Röhre, da der Schlagerstar einige seiner Konzerte 2023 absagte. Ursprünglich war sogar eine Tournee mit seiner Ex-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) geplant, doch nach ihrer Trennung haben die beiden - wie sie kürzlich erst klarmachte - keinen Kontakt und arbeiten beruflich auch nicht mehr zusammen.

Tränen, Pannen, peinliche Anspielungen: Die schönsten Bilder der „Immer wieder sonntags“-Saison 2023 Fotostrecke ansehen

Nun postete Mross am Freitag (15. September 2023) auf Instagram, dass sechs seiner Konzerte verschoben werden mussten: „Wir müssen Euch leider mitteilen, dass wir uns schweren Herzens dazu entschieden haben, einige Termine der „Immer wieder Schlager“-Tour ins nächste Jahr zu verlegen.“ So sei das „noch vorsichtige Kaufverhalten des Publikums in einigen Orten“ und die „momentan wirtschaftliche Lage“ als Begründung angegeben worden.

Stefan Mross: Sein Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Stefan Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

Stefan Mross sagt Konzerte nicht ab, aber verschiebt sie

Doch trotz Verschiebung der Termine müssen die Fans von Stefan Mross nicht traurig sein. So wurden für das Jahr 2024 bereits fast alle Ersatztermine neu vergeben.

In jeden Fall kein leichtes Jahr für den Schlagerstar. Erst kürzlich äußerte sich Stefan Mross in einem Podcast über sein angebliches Alkoholproblem und sprach von einer „gezielten Hetzkampagne“. Verwendete Quellen: Instagram/ stefan.mross