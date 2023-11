Heino verteidigt Till Lindemann: Neue Zusammenarbeit mit Rammstein geplant?

Von: Jonas Erbas

Zu Rammstein hat Schlagerstar Heino ein ganz besonderes Verhältnis – und hofft, noch einmal mit Till Lindemann und Co. auf der Bühne stehen zu dürfen.

Kitzbühel – Als Schlager- und Volksmusikstar hat Heino (84) bereits vor Jahrzehnten deutsche Musikgeschichte geschrieben, doch damit wollte sich der „Blau blüht der Enzian“-Interpret nicht begnügen – und veröffentlichte 2013 mit „Mit freundlichen Grüßen“ ein Coveralbum, auf welchem er deutsche Hits aus Pop, Hip-Hop oder Metal neu interpretierte. Auch der Rammstein-Klassiker „Sonne“ war damals auf der Platte vertreten.

Heino verteidigt Till Lindemann – und hat bereits große Pläne mit Rammstein

Heinos Rammstein-Cover bescherte dem Schlagerstar wenige Monate später, am 1. August 2013, einen Überraschungsauftritt auf dem weltweit größten Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air. Dort teilte der 84-Jährige mit Till Lindemann (60) und Co. die Bühne und durfte mit den Berlinern „Sonne“ singen – eine Erfahrung, die der Volksmusiker allem Anschein nach wiederholen möchte.

In einem Interview mit der Rheinischen Post positionierte sich Heino zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann, die nach Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft mangels „objektiver Beweismittel“ ohne juristische Folgen eingestellt wurden: „Wir können alle nicht nachweislich sagen, ob es so passiert ist. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was die Frauen behaupten. So, wie ich die Band damals zwei Tage lang in Wacken erlebt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Till Lindemann ist ein absoluter Profi, der weiß, was er tut und wo die Grenzen sind“, so der 84-Jährige.

Noch ein Rammstein-Cover – Heino hat bereits konkrete Pläne

An seinen Wacken-Auftritt mit Rammstein erinnert sich Heino gerne: „Also standen wir vor 80.000 Menschen, es gab Doppelseiten in Magazinen und jede Menge PR, die haben auch von mir profitiert. Und ich würde es wieder tun, wenn Till Lindemann fragt.“ Der Schlagerstar hat bereits einen konkreten Plan für eine weitere Zusammenarbeit: Er möchte mit der Band, die kommendes Jahr erneut auf Tour geht, deren Hit-Single „Engel“ singen.

Bereits 2013 absolvierte Heino einen Wacken-Auftritt mit Till Lindemann und Co., nun hofft der Schlagerstar, bald wieder mit Rammstein auf der Bühne stehen zu dürfen © Sebastian Willnow/Carsten Rehder/dpa

Was die Neue-Deutsche-Härte-Gruppe von diesem Vorschlag hält, ist nicht bekannt. Doch auch ohne Heino sorgen Lindemann und Co. weiterhin für Schlagzeilen: Wegen eines Rammstein-Konzerts in Frankfurt musste nun der Stadion-Betreiber auf den massiven Ärger von Fans reagieren. Verwendete Quellen: rp-online.de, heino.de