Kate Middleton überstrahlt alle beim Doppel-Date mit Victoria und Daniel von Schweden

Von: Annemarie Göbbel

An Eleganz war Kate Middleton am Abend der Royal Variety Performance trotz des Besuchs aus Schweden nicht zu überbieten. Ein Schatten lag über dem Event.

London – Stilecht mit einem Pint im Pub hatten Victoria von Schweden (46) und Ehemann Prinz Daniel (50) den Besuch in Großbritannien an ihrem ersten Abend eröffnet. Es war die Ruhe vor dem Sturm, denn Tags darauf trafen die beiden auf Kate Middleton (41) und Prinz William (41) zur legendären Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall zusammen.

Kate Middleton, Prinz William, Victoria von Schweden und Prinz Daniel sind ein eingespieltes Team

Zum royalen Doppeldate fuhren die beiden Kronprinzenpaare vor der Royal Albert Hall getrennt vor, trafen aber in der königlichen Loge aufeinander, um die Perlen der Performancekunst zu begutachten. Headliner diesjährigen Show war Sängerin Cher (77). Popstar Zara Larsson (25), eine exklusive Feier zum 100-jährigen Jubiläum von Disney Theatrical, die britische Sängerin Paloma Faith (42) und der chinesische Pianist Lang Lang (41) waren angetreten, das Publikum zu begeistern.

Trotz dieses beeindruckenden Aufgebots, war es die Prinzessin von Wales, die alle Blicke auf sich zog. In einem Dress von Safiyaa ( 1.500 Euro), bewaffnet mit einer Jenny-Packham-Clutch in Silber (530 Euro) schwebte Kate über den roten Teppich, als wäre sie der Star des Abends der frühen Feiertagstradition. Auch Victoria sah in ihrem schwarzen Dress von Toteme hinreißend aus, doch konnte sie die Gastgeberin nicht überstrahlen.

Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall Die Tradition, dass Mitglieder des Königshauses an der Theaterveranstaltung teilnahmen, begann mit Williams Ururgroßvater König Georg V. im Jahr 1921. Die Royal Variety Performance wird inzwischen von über 152 Millionen Fernsehzuschauern weltweit gesehen und ist damit eine der erfolgreichsten Unterhaltungsshow der. Der Benefizveranstaltung, der Royal Variety Charity, stand bislang Queen Elizabeth (96, † 2022) als alleinige Schirmherrin vor.

Kate Middleton und Prinz William ließen sich den Ärger wegen „Endgame“ nicht anmerken

Tagsüber hatte das schwedische Thronfolgerpaar schon bei einem Empfang auf Schloss Windsor mit Prinzessin Kate und Prinz William verbracht, um die engen Bande zwischen den beiden Königsfamilien und ihren Ländern zu pflegen. 2018 waren die Briten zuletzt in Schweden zu Besuch, 2011 zählten Victoria und Daniel auch zu den Hochzeitsgästen von Kate und William.

Victoria hatte zuletzt bei ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag Aufmerksamkeit erregt. In nahezu perfektem Deutsch hielt die Tochter von Köng Carl Gustaf (77) eine emotionale Gedenkrede während der zentralen Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Volkstrauertag.

Nicht alles ist Glanz und Glamour: Für die schwedischen Besucher stand auch der Besuch eines Militärstützpunktes auf dem Programm, wo schwedisches Personal im Rahmen der von Großbritannien geführten Operation Interflex ukrainische Soldaten ausbildet. Auch für Kate und William war der Tag getrübt, obwohl sie das Paar nichts anmerken ließ, als Reporter Prinzessin Kate auf die jüngsten Enthüllungen im „Endgame“-Skandal (dt. Endspiel) ansprachen. Verwendete Quellen: people.com, .royalvarietycharity.org, Instagram @princeandprincessofwales