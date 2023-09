Zehn Jahre nach Tod: Udo Jürgens wieder auf Tour

Schlagerlegende Udo Jürgens verstarb bereits vor fast einem Jahrzehnt. Mithilfe technischer Neuerungen wird er bald jedoch wieder zum Leben erweckt.

Bayreuth – Es ist knapp zehn Jahre her, dass Musikikone Udo Jürgens (1934–2014) bei einem Spaziergang zusammengebrochen ist und an Herzversagen verstarb. Die Nachricht versetzte damals nicht nur die gesamte Schlagerbranche in große Trauer, denn mit Jürgens’ Tod fand auch eine besondere Ära im deutschsprachigen Entertainment ihr Ende. Die Hits des gebürtigen Österreichers erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Wie jetzt die „Bild“-Zeitung berichtet, können Fans ihr Idol schon sehr bald wieder live erleben. Möglich gemacht wird das durch raffinierte technische Innovationen.

Ein 24-köpfiges Orchester wird 2024 mit Udo Jürgens’ Songs auf Tour gehen

In den größten Konzerthallen Deutschlands sollen im Herbst 2024 unter dem Titel „Da Capo Udo Jürgens“ mehrere Veranstaltungen stattfinden, in denen der legendäre Schlagerstar wieder zum Leben erweckt wird. Jürgens soll seine Lieder dabei auf einer großen LED-Videoleinwand zum Besten geben.

Begleitet werden die Aufnahmen von seinem 24-köpfigen Originalorchester unter der Leitung von Band-Leiter Pepe Lienhard (77), der selbst zu den langjährigen Weggefährten des Musikers gehörte. Schon in rund einem Jahr haben Fans also wieder die Chance, Dauerbrenner wie „Griechischer Wein“ oder „Aber bitte mit Sahne“ mit einem Live-Orchester und Archiv-Aufnahmen des Sängers auf großer Bühne zu erleben.

Für Pepe Lienhard war der Auftritt mit Videoprojektion die einzige Lösung

Wie Pepe Lienhard im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung erklärt, sei es für ihn nie infrage gekommen, einen anderen Sänger für die Konzertreihe zu engagieren. „Dieses Projekt wird Udo sehr gerecht, denn wir werden die Tour mit dem gleichen großen Aufwand angehen wie zu Udos Lebzeiten“, verrät er. Für Lienhard sei „es ein großes Geschenk, noch einmal mit meinem Freund auf Tour gehen zu dürfen. Mit einem Imitator oder Ersatz-Udo wäre das für mich nicht infrage gekommen. Aber hinter diesem Projekt stehe ich zu hundert Prozent. Es ist die einzige Form eines Udo-Konzertes, die für mich authentisch ist und auch in Udos Sinne wäre.“

Sind die Texte von Udo Jürgens heute noch zeitgemäß? Scheinbar nicht, denn immer wieder werden Songs der Schlagerlegende verändert oder zensiert. Jetzt auch „Vielen Dank für die Blumen“. Verwendete Quellen: Bild