Ballermann-Star verrät: So viel Geld gibt es pro Auftritt

Von: Diane Kofer

Isi Glück ist auf Mallorca ein Star. Aber was bekommt die Ballermann-Sängerin eigentlich pro Auftritt? Isi packt über ihr Gehalt aus.

Mallorca – Am Ballermann ist Isi Glück (32) eine feste Größe. Die Party-Schlager-Sängerin hat vor sieben Jahren ihren sicheren Job als Versicherungskauffrau hinter sich gelassen und sorgt nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf deutschen Bühnen für mächtig Stimmung. Aber was verdient Isi mit ihren Auftritten überhaupt? Dieses Geheimnis hat die gebürtige Schleswig-Holsteinerin jetzt gelüftet.

Mit Ballermann-Musik reich werden? Isi Glück verdient pro Gig vierstellig

Stern TV Spezial hat ein Gehaltsexperiment gewagt, im Rahmen dessen auch die „Delfin“-Interpretin ihr Gehalt offengelegt hat. Ein Auftritt von Isi dauert in der Regel eine halbe Stunde – und dafür sahnt sie 6.900 Euro plus Reisekosten ab. Viel Geld für wenig Aufwand sei das laut der 32-Jährigen aber nicht, denn nicht selten hetzt sie von einem Event zum nächsten, muss auf Schlaf und ihre Familie verzichten. „Während andere denken, ich sitze Backstage herum und lass mich volllaufen, habe ich höchsten Stress, weil wir direkt weiter müssen“, schilderte sie.

In guten Monaten mit zahlreichen Gigs kommen rund 100.000 Euro zusammen – aber was bleibt davon übrig? „Was Brutto auf der Rechnung steht, bleibt mir vielleicht 30 Prozent übrig“, betonte die ehemalige Miss Germany. Steuern, Agenturprovision, Spritkosten und das Gehalt für ihren DJ Mike muss sie schließlich auch bezahlen. „Die Leute denken, die steht 35 Minuten auf der Bühne und bekommt das und das, aber was da hinten dran hängt, sehen die Leute nicht“, stellte sie klar.

Benimm-Regeln am Ballermann Strandpartys, Müll und hemmungsloses Saufen – das soll auf Mallorca Vergangenheit sein. Seit Sommer 2023 gelten noch strengere Benimm-Regeln. Diese Regeln sind neu: – Trinkgelage auf der Straße sind verboten – All-inklusive mit Alkohol ist in Ballermann-Hotels verboten – Verkauf von Alkohol nach 23:30 Uhr ist an der Playa verboten – Megafone, Lautsprecher und Kostüme sind verboten Verstöße können mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden. Quelle: mdr.de

Traumjob Ballermann-Star: Isi Glück hat Zukunftsängste

Obwohl die Blondine ihren Traum lebt, ist sie für die Musikkarriere ein großes Risiko eingegangen. „Ich kann schwer kalkulieren. Das, was ich jetzt verdiene, kann nächstes Jahr vorbei sein oder morgen. In dem Business, in dem ich arbeite: So schnell wie du kommst, bist du wieder weg“, so Isi. Auch krankheitsbedingte Ausfälle könne sie sich kaum leisten. Die Corona-Pandemie machte Isi Glück wie vielen anderen Künstlern zu schaffen.

Ballermann-Star Isi Glück hat oft mehrere Auftritte am Tag und verrät, was sie pro Gig verdient. © IMAGO / nicepix.world/ foto2press (Fotomontage)

Auch im Privatleben muss die Entertainerin Abstriche machen. Um doch noch etwas Zeit mit ihren Liebsten verbringen zu können, steht Isi dann doch nicht bei jedem Event auf der Bühne. Beim Mallorca-Spezial des „ZDF Fernsehgarten“ stand sie beispielsweise nicht auf der Gästeliste. Wie Isi Glück war aber auch Ikke Hüftgold (46) nicht dabei. Verwendete Quellen: RTL/ stern TV Spezial