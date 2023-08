Vier Jahre nach Hochzeit mit Heidi Klum – Tom Kaulitz braucht OP wegen Flitterwochen-Verletzung

Tom Kaulitz muss „wahrscheinlich“ an der Schulter operiert werden. Denn eine Verletzung, die er sich während der Flitterwochen mit Heidi Klum zugezogen hat, bereitet nach wie vor Probleme.

Los Angeles - Musiker Tom Kaulitz (33) muss „wahrscheinlich“ an der Schulter operiert werden. Das offenbarte er im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ mit dem Titel „Zurück im Revier“. Schuld daran ist eine Verletzung, die sich der Tokio-Hotel-Star während der Flitterwochen mit Ehefrau Heidi Klum (50) vor vier Jahren in Italien zugezogen hat. „Ich hab mir da beim Honeymoon die Schulter ausgerenkt“, sagt er und weiter: „Ich muss mir das sehr wahrscheinlich operieren lassen. Ich bin ein bisschen besorgt, weil das ist die Seite, mit der ich Gitarre spiele.“

Tom Kaulitz und seine beängstigende MRT-Erfahrung

Damit das Kopfkino nach den Begriffen „Flitterwochen“ und „Schulter ausgerenkt“ nicht zu sehr in die falsche Richtung angekurbelt wird, erklärt Tom Kaulitz noch etwas genauer, wie es zu dem Missgeschick kam: „Ich bin ins Meer gesprungen und gegen ‘ne Welle und habe mir da die Schulter ausgekugelt und seitdem springt die immer wieder raus“, so der Musiker.

Wegen des „Schulterproblems“ sei er schon beim MRT gewesen, berichtet der Musiker weiter. Die Untersuchung sei beängstigend gewesen. „Es ist wahnsinnig unangenehm. Ich stelle es immer wieder fest – ich bin ein bisschen klaus­t­ro­pho­bisch. Da wurde ich in so ein enges Ding geschoben, musste 15 Minuten still halten. Da krieg ich dann eine Art Unruhezustand. Das kann ich gar nicht“, erzählt er. Zwillingsbruder Bill weiß genau, wovon Tom spricht. „Da kriegt man so ‘ne Art Panikattacke“, stimmt er zu. „Das ist wie damals als ich am Rücken operiert wurde. Wenn ich weiß, dass ich stillsitzen muss, krieg ich ne Krise“, so Bill Kaulitz.

Vor vier Jahren verletzte sich Tom Kaulitz, Gitarrist der Band Tokio Hotel, bei seinen Flitterwochen mit Ehefrau Heidi Klum. Der Musiker klagt seitdem über Schmerzen in der Schulter und benötigt eine Operation. © IMAGO / Future Image & Screenshot: Instagram/ heidiklum

Ob Tom Kaulitz sich tatsächlich unters Messer legen muss, steht indes noch nicht ganz fest. Der Musiker will sich vorher noch eine Zweitmeinung einholen. „Germany‘s next Topmodel“-Chefin Heidi Klum und Tom Kaulitz haben im August 2019 auf einem Schiff vor der italienischen Insel Capri geheiratet. Im Juni 2023 waren sie erneut im Urlaub in Italien und turtelten ganz öffentlich in Venedig. Verwendete Quellen: Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“