Heidi Klums Ex mit Cristiano Ronaldos Ex? Fotos lassen Liebes-Gerücht während Corona-Krise aufkochen

Mundschutz oder Mindestabstand? Fehlanzeige bei zwei Promis, die gerade in New York City das Gegenteil von Social Distancing praktizierten.

Model Irina Shayk hat sich in New York City mit Kunsthändler Vito Schnabel gezeigt.

hat sich in mit Kunsthändler gezeigt. Die US-Metropole ist aktuell mit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen.

betroffen. Dass die beiden den gebotenen Sicherheitsabstand nicht einhielten, befeuert Spekulationen.

New York - Die Promi-Welt scheint eine kleine Welt zu sein. „Victoria‘s Secret“-Model Irina Shayk (unvergessen ihr Cannes-Auftritt ohne Unterwäsche) war bereits mit Fußball-Star Cristiano Ronaldo verlobt (um den es kürzlich Gerüchte um einen Transfer zum FC Bayern München* gab, der aber aktuell nicht viele Sport-Termine* haben dürfte). Schwanger wurde sie aber anschließend von Hollywood-Star Bradley Cooper (der inzwischen offenbar mit Lady Gaga anbandelt).

Vito Schnabel wiederum ist einer der Verflossenen von GNTM-Host Heidi Klum(aktuell verheiratet mit Tom Kaulitz). Schnabels eigene Liste an Verflossenen ist auch nicht kurz. Hier eine Auswahl, Chronologie absteigend: Amber Heard, Demi Moore oder Liv Tyler.

Ronaldo-Ex und Heidi-Ex schlendern während Corona-Pandemie durch NYC

Warum auch nicht? Mit Irina Shayk hat er jetzt offenbar eine Bekanntschaft, die laut Models.com zu den „heißesten Models weltweit“ gehört. Die Beweisfotos hat die Daily Mail veröffentlicht: Da spazieren die beiden durch New York City. Sie trägt eine Beanie-Mütze und einen Tetra-Pak Wasser in der Hand. Er eine verspiegelte Sonnenbrille und eine Adidas-Trainingshose.

+ Irina Shayk und Vito Schnabel (Montage, Archivbilder) © picture alliance /dpa/ Frederik Injimbert/ Britta Pedersen

Einträchtig schlendern die beiden 34-Jährigen durch Manhattan. Sie beschäftigten sich dabei zwar mit ihren Smartphones, gehen aber Schulter an Schulter - und kehren dann offenbar zusammen in ein Apartment ein. Falls sich hier kürzlich zwei Menschen gefunden habe, dann inmitten einer weltweiten Pandemie, die besonders auch in New York City das Leben auf den Kopf stellt.

Corona-Sicherheitsmaßnahmen in New York: Offenbar kein Thema für Irina Shayk und Vito Schnabel

Die Daily Mail freut sich natürlich, möglicherweise das nächste Promi-Mega-Paar gesichtet zu haben - fragt aber gespielt besorgt nach: Was ist mit den Corona-Schutzmaßnahmen*? Mit dem Tragen einer Atemschutzmaske? Dem gebotenen Mindestabstand beim gemeinsamen Spazieren? Auf den Fotos alles nicht zu erkennen.

Und dass Shayk und Schnabel dann zu zweit in nur eine Wohnung gehen - für die Reporter ein klares Indiz: Hier ist was im Schwange.

frs

