Charlène von Monaco: Ihr Name wurde vom Palast geändert

Von: Annemarie Göbbel

Charlène von Monaco kam mit einem anderen Namen auf die Welt. Doch die Fürstin Monacos ließ sich eine Änderung ihres Taufnamens gefallen, als sie Albert II. ihr Jawort gab.

Monaco – Die wenigsten ahnen, dass Charlène von Monaco (45) von Anfang an eine große Gemeinsamkeit mit ihrer Schwiegermutter verband. Aus der US-Schauspielerin Grace Kelly (52, † 1982) wurde bei ihrer Hochzeit am 18. April 1956 mit Fürst Rainier III. (81, † 2005) Fürstin Gracia Patricia. Und auch Charlène von Monaco änderte auf Anregung des Palastes ihren Vornamen, als sie mit Fürst Albert (65) vor den Altar trat.

Über dem „e“ in Charlène taucht seit ihrer Heirat plötzlich ein französischer Akzent auf

Mit der Hochzeit am 1. Juli 2011 gingen gleich mehrere Neuerungen einher. Charlène erhielt nicht nur die monegassische Staatsbürgerschaft, sondern bekam auch eine kleine aber feine Änderung in Form eines angepassten Namens verpasst. Aus der südafrikanischen Ex-Schwimmerin Charlene Wittstock – wohlgemerkt ohne einen Strich über dem ersten „e“ in Charlène – wurde durch einen Accent grave Charlène von Monaco.

Wozu plötzlich das französische Akzentzeichen? Als die blonde 33-Jährige Fürstin des Ministaates an der Côte d‘Azur wurde, hatte sich der Palast offenbar ähnliche Gedanken gemacht wie einst bei Gracia Patricia. „Da die offizielle Sprache in Monaco Französisch ist, wird ihr Name eben auch auf Französisch geschrieben“, erklärt Marilyne Cerminara aus dem Pressestab des Palastes in Monaco den plötzlichen Akzent über dem Namen der Landesmutter Charlène.

Egal ob Charlène oder Charlene: Ihre Hochzeit mit Albert war ein Glücksfall für Monaco Alleine die Ausstellung über ihre Hochzeit zog im zweitkleinsten Staat der Welt (nach dem Vatikan-Staat) in weniger als einem Monat 100.000 Besucher an. Inzwischen werden Besucher das ganze Jahr über mit Sammeltassen und anderen Memorabilien des Fürstenpaares beglückt. Auch das örtliche Tourismusamt reibt sich angesichts der guten Auslastung der Hotels zufrieden die Hände, da alle fixen Festtermine, die auch im Palastkalender stehen, regelmäßig bestens besucht sind.

Charlène von Monaco: Bei der korrekten Aussprache herrscht häufig noch Verwirrung

So einfach der pure Akt der Umbenennung anmutet, umso komplizierter wird es, wenn es an die korrekte Aussprache geht. Hier herrscht bis heute Verwirrung. Aus der anglofonen Charlene (gesprochen: Scharliehn) wurde die monegassisch-französische Charlène (gesprochen: Scharlähn).

Für Charlène von Monaco und Gracia Patricia, die beiden letzten Fürstinnen, ging mit der monegassischen Staatsbürgerschaft bei ihrer Hochzeit auch eine Namensänderung einher (Fotomontage). © PanoramiC/Imago & Mary Evans/Imago

Unbeantwortet bleibt auch die Frage, wie der kosmopolitische Fürst Albert selbst seine 20 Jahre jüngere Frau nennt – er kennt sie schließlich seit Jahren unter ihrem englischen Namen. Zumal Charlène selbst, wie immer wieder kritisiert wurde, noch öfter das ihr vertrautere Englisch spricht. Angeblich übe sie fleißig Französisch, zu hören ist davon allerdings außer einem gelegentlichen „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ eher wenig.

Doch noch mehr wurde von der jungen Fürstin erwartet, sie solle ja einen Thronfolger zur Welt bringen und nebenbei das Image des kleinen Fürstentums in neuem Glanz erstrahlen lassen. Inzwischen erfreuen sich die Monegassen seit bereits acht Jahren an den Zwillingen Gabriella und Jacques. Und über zu wenig Interesse an dem Ministaat kann sich nun wahrlich niemand beschweren. Charlène bestimmt die Schlagzeilen, sei es mit ihrer Charity-Arbeit, ihrem charakteristischen Modegespür oder den Trennungsgerüchten von Albert II. Verwendete Quellen: dpa