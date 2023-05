Von der Bankangestellten zur Millionärin: So verdient Sarah Harrison heute ein Vermögen

Von: Elena Rothammer

Mit ihrer Familie lebt Sarah Harrison inzwischen ein Luxus-Leben und zeigt das auch gerne im Netz. Von einer Bankangestellten hat sich die Influencerin zu einer millionenschweren Unternehmerin gemausert.

Dubai - Ihre Fans im Netz staunen regelmäßig über den luxuriösen Lifestyle von Sarah Harrison (31). Mit ihren beiden Töchter Kyla (2) und Mia Rose (5) sowie ihrem Mann Dominic Harrison (31) lebt sie seit 2021 in Dubai. Dort gehört die gebürtige Bayerin zu den erfolgreichsten deutschen Influencern. Auf rund drei Millionen Euro schätzt das „Vermögen-Magazin“ ihr Kapital. Doch wie hat sie das geschafft?

Sarah Harrison startete ihre Karriere im Playboy

Sarah Harrison ist inzwischen eine der großen Influencerinnen, über die sich Amira und Oliver Pocher zu gerne auslassen. Ihr Anfang war aber ganz unglamourös: Unter ihrem Geburtsnamen Sarah Nowak arbeitete sie bis 2013 noch als Bankkauffrau in Günzburg und modelte nebenher. Dann aber der erste Schritt in die Öffentlichkeit: Der Playboy wurde auf die Blondine aufmerksam und wählte sie als „Cybergirl Dezember“. Nach diesem Erfolg wurde sie von Chefredakteur Florian Boitin danach zur „Miss August 2014“ auserkoren. 2015 folgte sogar der Titel als „Playmate des Jahres“.

Danach zog Sarah Harrison nach München und trieb sich in der Schickeria herum. Es folgten auch TV-Projekte: 2015 nahm sie an „Der Bachelor“ teil und warb um Oliver Sanne (36), flog aber in der siebten Folge. Kurz nach den Dreharbeiten begegnete sie dafür ihrem heutigen Ehemann, dem Personal Trainer Dominic Harrison. Mit den Jahren wurde sie im TV immer präsenter: Für ihre Teilnahme an „Promi Big Brother“ soll sie im Jahr 2015 laut Bild 300.000 Euro verdient haben. Außerdem war Sarah Harrison bei „Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft“ und der Doku-Soap „Fitness Diaries“ zu sehen.

Gewusst? Vor Dubai wanderten die Harrisons nach Los Angeles aus Bevor Sarah und Dominic Harrison ihr Leben nach Dubai verlegt haben, wanderte das Paar mit seiner Tochter Mia Rose im Jahr 2018 in die USA aus. In Los Angeles wollten sie ihr Glück finden. Nach nur sechs Monaten kehrte die kleine Familie allerdings schon wieder zurück. Vor Ort sei es nicht nach Plan gelaufen, erklärten sie gegenüber RTL. Die Bürokratie und die Wohnungssuche habe ihnen zu schaffen gemacht. „Das schönste Leben ist nur halb so schön, wenn man seine Liebsten nicht in der Nähe hat“, merkten Sarah und Dominic außerdem an. In Dubai fühlen sie sich nun aber doch rundum wohl.

2015 startet Sarah Harrison ihre YouTube-Karriere – und geht mit ihren Kindern durch die Decke

Mit Schminktipps begann Sarah Harrison im Juni 2015 ihre YouTube-Laufbahn. Heute hat sie über 1,2 Millionen Abonnenten. Rund 800 Euro gibt es somit pro Video. Noch mehr Geld verdient die Web-Bekanntheit aber auf Instagram. 10.000 bis 15.000 Euro kann sie pro Werbe-Post für ihre 3 Millionen Follower verlangen. Dank ihrer Kinder erreichte das Ganze seinen Höhepunkt: Nur zwölf Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Mia Rose im November 2017 folgte der erste Werbedeal mit Baby für einen Safthersteller.

Sarah Harrison genießt das Luxus-Leben mit ihrer Familie in Dubai. Die einstige Bankkauffrau machte sich einen Namen als Playmate und startete schließlich als Influencerin voll durch © Instagram / sarah.harrison.official

Das Familienglück lässt sich auch als Buch vermarkten. 2019 veröffentlichten Sarah und Dominic Harrison das Werk „#Familygoals. Als Team zum Familienglück – der persönliche Guide für junge Familien". Außerdem gründete sie 2020 eine Firma und vertreibt online Hautpflegeprodukte für Babys. Mit ihrem Vermögen finanzieren sich die Harrisons seit 2021 ihr Luxus-Leben in Dubai. Dort wohnen inzwischen auch Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, müssen dafür aber auch ordentlich blechen.