König Charles und sein Diener fühlten deutlich jemanden hinter sich stehen

„Von Geist verfolgt“: König Charles in Angst – Auf Schloss Sandringham soll es spuken

Von: Annemarie Göbbel

Bei den Royals scheint es zu spuken. Das behauptet zumindest ein Historiker in einem paranormalen Podcast. Während König Charles schon vor einem Geist geflüchtet sein soll, berichtete auch Königin Camilla von unheimlichen Begegnungen.

Norfolk – Zwar wurde der „unheimliche Sensenmann“, der die Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey „heimsuchte“, als Küster enttarnt, doch scheint König Charles III. (74) schon vor seiner Inthronisierung paranormale Begegnungen gehabt zu haben.

Der junge Prinz Charles flüchtete mit seinem Diener aus der Bibliothek in Sandringham

In der Sendung „A Right Royal Podcast“ des britischen Hello! Magazines erklärt der paranormale Historiker Richard Felix: „Prinz Charles hatte in Sandringham offenbar große Angst, als er mit einem Diener die Bibliothek besuchte. Offenbar wurden sie von einem Geist verfolgt“.

Zwar sind Gruselgeschichten über Schlossgespenster ganz unvermeidlich in Paläste oder alte Herrenhäuser angesiedelt, die das heutige Königspaar auch in der Moderne noch nutzt, doch scheint der Regent doch grundsätzlich mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Doch die Geschichte ist kein gänzlich erfundener Humbug, sondern wurde bereits schriftlich festgehalten.



Der Historiker bezieht sich vermutlich auf das Buch „Britain’s Ghostly Heritage“ („Großbritanniens gespensterhaftes Erbe“) dessen Autor John West, berichtet, dass Charles auf dem königlichen Anwesen in Norfolk einst vor einem Gespenst davonlief.

Königin Camilla konnte „keinen Schritt weiter gehen“ Obwohl Charles nie öffentlich über die Erscheinung gesprochen hat, verriet Königin Camilla, dass sie sich weigerte, das Dumfries House in Cumnock, das inzwischen ein Hotel ist, zu betreten, während Charles es renovierte. In einem Dokumentarfilm erklärte sie: „Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich die Stufen hinaufging, in den Flur kam und dachte: ‚Ich kann nicht weiter gehen.‘ Ich erstarrte buchstäblich“. Die Haare seien ihr zu Berge gestanden und sie wollte nie mehr zurückkehren. „Und das tat ich ein paar Jahre lang nicht“, berichtet sie. Später sei es ihr lächerlich vorgekommen.

König Charles und sein Diener fühlten deutlich jemanden hinter sich stehen

König Charles hat nie öffentlich über seine paranormale Erfahrung berichtet, doch Königin Camilla teilte ihr Erlebnis im Rahmen einer Dokumentation mit (Fotomontage). © Paul Marriott/Imago & Moritz Thibaud/Imago

Die britische Zeitung The Sun zitiert aus seinem Werk: „Die Weihnachtskarten bewegten sich auf dem Kaminsims, die Türen öffnen sich von allein, die Lichter gehen an und aus und es heißt, man höre gruselige Schritte am Rückzugsort der verstorbenen Queen in Norfolk.“ Der junge Charles und sein Diener hätten die Flucht ergriffen, als beide in der Bibliothek von Sandringham plötzlich das Gefühl hatten, eine Gestalt stehe hinter ihnen.

Auf die Frage, ob es auch im Buckingham-Palast spuke, berichtet der Historiker im Podcast, der Monumentalbau im Herzen Londons werde von einem Mönch heimgesucht. Richard Felix zufolge hat der König keine Lust, den gruseligen Bewohner, der mit einer Kapuze durch die Gänge wandern soll, zu treffen. Das lässt die schleppenden Umzugspläne König Charles‘ in einem völlig neuen Licht erscheinen. Felix fühlt sich bestätigt: „Anscheinend ist er [König Charles] nicht besonders glücklich über den Buckingham Palace“. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, haunted-britain.com, thesun.co.uk