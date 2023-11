Von „Hammer“ bis „Wie tief kann man sinken“: Helene-Fischer-Fans diskutieren Duett mit Shirin David

Schlagerqueen Helene Fischer hat mit Rapperin Shirin David eine neue „Atemlos“-Version aufgenommen. Nicht bei allen Fans sorgt das für Begeisterung.

Berlin – Schlagersängerin Helene Fischer (39) und Rapperin Shirin David (28) überraschten ihre Fans auf Instagram mit der Ankündigung, zum 10. Geburtstag von Helenes Erfolgshit „Atemlos“ eine gemeinsame Version des Songs aufgenommen zu haben. Die ungewöhnliche Kombination aus Schlager und Deutschrap „erscheint diesen Donnerstag um 23/59 Uhr“. Eine Ankündigung, die bei den Fans hohe Wellen schlägt und nicht nur positives Feedback hervorruft.

Helene Fischer und Shirin David: Gegenseitige Komplimente auf Instagram

In dem ersten Einblick, den die beiden Künstlerinnen auf Instagram teilen, zeigen sich beide von ihrem gemeinsamen Werk und der Zusammenarbeit angetan. „Dass ich Teil davon sein darf, das ist so krass für mich“, schwärmt Shirin, die sich kürzlich auch euphorisch über eine Nachricht von Erling Haaland freute, in der Aufnahme im Gespräch mit Helene, „das ist so dein Baby. Das ist ein Riesen-Traum. Jeder Künstler in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten!“

Und auch Helene, die in dem Disney-Film „Wish“ den Abspann-Song singt, spart nicht an Komplimenten für Shirin David und die gemeinsame Musik: „Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feier das so. Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und ich mag sie als Künstlerin.“ Außerdem lobt die Schlagerqueen Shirins Art, eine Vorreiter-Position im Deutschrap einzunehmen, junge Mädchen zu motivieren und für Frauen einzustehen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Helene Fischer und Shirin David: Ein Duo, das auf Instagram polarisiert

Doch nicht alle Fans sind vom Ergebnis der Zusammenarbeit genauso begeistert wie die beiden Künstlerinnen. Zwar finden sich auch etliche lobende und begeisterte Worte unter dem gemeinsamen Post wie „Hammer!“, „2 Queens schreiben deutsche Musik Geschichte“, „Hammer“ oder „Platin is coming“. Einige Follower sind aber auch alles andere als erfreut.

„Wie tief kann man sinken?“, fragt ein Fan. „Bitte nicht!“, wird in den Kommentaren beispielsweise mit einem weinenden Smiley gefleht. Und auch Antworten wie „WAS PASSIERT HIER HILFE“ und „Wirklich vorbei ab jetzt“ lassen nichts Gutes erahnen. Auch „Eine kann es ein bisschen, eine gar nicht …“ wird hart geurteilt. Wer sich selbst eine Meinung über den kompletten Song bilden will, kann dies unter anderem am Samstag, dem 25.11. bei der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung, wenn Helene Fischer und Shirin David bei Thomas Gottschalk (73), der seine Gäste bereits verraten hat, auf der Bühne stehen. (cso) Verwendete Quellen: Instagram/shirindavid und Instagram/helenefischer