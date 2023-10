Nach „Wetten, dass“-Aus: Michelle Hunziker jetzt an der Seite von Roland Kaiser

Teilen

Michelle Hunziker hat sich ins Tonstudio gewagt. Aufgenommen wurde ein Duett mit Schlagerlegende Roland Kaiser.

Berlin – Nicht mehr lang und die Adventszeit beginnt. Passend dazu wird Schlagerlegende Roland Kaiser (71) demnächst ein Weihnachtsalbum auf den Markt bringen, um seine Fans auf die Feiertage einzustimmen. „Goldene Weihnachtszeit“ heißt die Platte, auf der der Sänger altbekannte Hits und auch neue Aufnahmen veröffentlicht. Eine besondere Überraschung ist derweil Kaisers Duettpartnerin für den Song „Baby It’s Cold Outside“. Die ist nämlich kein unbekanntes Gesicht.

Michelle Hunziker hat sich mit Roland Kaiser ins Tonstudio begeben

Wie unter anderem Schlagerprofis.de berichtet, wird niemand Geringeres als Michelle Hunziker (46) den Klassiker mit Roland Kaiser einsingen. Den deutschen Fernsehzuschauern ist Hunziker vor allen Dingen durch ihre Moderationstätigkeit bekannt. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sie entgegen aller Erwartungen in der letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73) am 25. November nicht als Co-Moderatorin in Erscheinung treten wird.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Gottschalk hatte gegenüber „Bild“ zu verstehen gegeben, dass er für sein „Wetten, dass..?“-Finale „keine junge, blonde Frau“ an seiner Seite brauche. Hunziker nahm diese Aussage jedoch mit Humor.

Michelle Hunziker steht nicht das erste Mal am Mikrofon

Weniger bekannt ist vielen Fans hierzulande, dass „Baby It’s Cold Outside“ mit Roland Kaiser nicht das erste Mal ist, dass Michelle Hunziker sich in die Musikbranche begibt. Die 46-Jährige brachte im Jahr 2006 die Platte „Lole“ auf den Markt, außerdem veröffentlichte Hunziker vier Singles. Eine davon war ebenfalls ein Duett mit einem bekannten deutschen Entertainer: das Lied „Komm ein bisschen mit nach Italien“ sang sie an der Seite von Hape Kerkeling (58).

Es gibt ein neues Traum-Duo in der Schlagerwelt: Michelle Hunziker macht mit Roland Kaiser gemeinsame Sache. © IMAGO/Eventpress; IMAGO/osnapix (Fotomontage)

Während seine ehemalige Moderationspartnerin mit Roland Kaiser gemeinsame Sache macht, kündigte Thomas Gottschalk nun die Gästeliste seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show an – zu der Superstars wie Helene Fischer kommen werden. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de; Bild.de