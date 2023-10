Von wegen eiskalt: Aufgetauchter Brief zeigt, wie Queen Elizabeth II. als Mutter wirklich war

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. wirkte im Umgang mit ihren Kindern stets etwas unterkühlt. Doch wie sehr die Fassade trügt, beweist ein faszinierender Brief der Königin, der jetzt versteigert wird.

London – Queen Elizabeth II. (96, † 2022) liebte ihre Corgies über alles und war zudem als große Pferdenärrin bekannt. Berichtet hingegen König Charles III. (74) über das Verhältnis zu seiner Mutter, die er natürlich über alles verehrte, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, etwas weniger Protokoll und etwas mehr Liebe hätten dem kleinen Charles nicht geschadet. Doch der Schein trügt gewaltig, wie ein handgeschriebener Brief der Jahrhundertmonarchin jetzt zeigt.

Ein faszinierender Brief, der Queen Elizabeth von einer unbekannten Seite zeigt, wird versteigert

„Das Baby ist wunderbar, es macht alle glücklich“, ist nur ein Zitat des faszinierenden 2-seitigen handgeschriebenen und signierten Briefs der vierfachen Mutter über ihren zuletzt geborenen Sohn Prinz Edward (59), der in einer Best Of Auktion am 28. Oktober 2023 bei einer Auktion des Hauses Eppli zu einem Startpreis von 6.200 Euro unter den Hammer kommt.

Der Brief der Königin richtet sich an ihre Hebamme Rowie und wurde am 5. August 1964 verfasst. Helen Rowe († 1966) betreute alle vier Geburten der Regentin und stand mit dieser in engem brieflichem Austausch, wie zu der Zeit üblich. Rund fünf Monate nach der Geburt ihres letzten Kindes schwärmt die bis zuletzt pflichtbewusste Königin von ihrem Baby und beweist posthum, dass die oft unterkühlt wirkende Fassade nichts mit ihren Muttergefühlen zu tun hatte.

Herzergreifende Entschuldigung der Queen Zu Beginn entschuldigt sich die viel beschäftigte Königin und vierfache Mutter bei ihrer Hebamme und zeigt damit ihre wertschätzende Art, die tadellosen Umgangsformen gepaart mit großer Herzlichkeit:



„Liebe Rowie, es tut mir furchtbar leid, dass wir uns nicht mehr bei Dir gemeldet haben, bevor Du London verlassen hast. Mabel (Anm.: Mabel Anderson, langjähriges Kindermädchen der Royals) lag krank im Bett, als Du geschrieben hast, und ich gestehe, dass ich Deinen Brief in großer Eile falsch gelesen und mich an den falschen Tag erinnert habe, den Du angegeben hast. Als ich letzte Woche in Arundel (Anm.: Arundel Castle, West Sussex) war, wurde ich plötzlich an Deinen Brief erinnert, und da war es natürlich schon zu spät!“

Queen Elizabeths Brief ist ein ergreifendes und faszinierendes Zeitdokument

Nach einer Entschuldigung von Queen Elizabeth für ihr spätes Schreiben, erlebt man die Monarchin als stolze junge Mutter, die ihre Freude über ihren Sohn und dessen neueste Entwicklungsschritte kaum zu bändigen weiß. „Es ist pures Gold wert, wenn er versucht, sich hinzusetzen. Er wiegt schon 15 Ibs. 12 (15 Pfund und 12 Unzen, entspricht etwa sieben Kilogramm)“, teilt sie ihrer Vertrauten mit. Die Formulierung berührt zutiefst, bekommt der Leser doch eine Ahnung von einer Seite Elizabeth II., die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war – die der liebenden Mutter.

Anders als man denkt, war Queen Elizabeth eine stolze und liebvolle Mutter, wie ein aufgetauchter Brief an ihre Hebamme beweist

„Er lächelt jeden an und sein Lachen macht alle glücklich!“, schreibt sie weiter über ihren Viertgeborenen als wäre es ihr erstes Kind. Auch über Charles hat sie etwas zu berichten: „Charles geht es zum Glück besser, aber er ist noch sehr gebrechlich“, hört man den besorgten Unterton heraus. „Ich hoffe, wir sehen Dich bei unserer Rückkehr im Oktober wieder. Mit freundlichen Grüßen Elizabeth R.“

Der Vollstädigkeit halber sei erwähnt, dass sich der 15-jährige König Charles zum Zeitpunkt von Edwards Geburt von einer Lungenentzündung erholte, die er sich während eines Campingausflugs mit anderen Jungen der Gordonstoun-Schule zugezogen hatte. Später berichtete der heutige König, davon, wie sehr ihm das Mobbing zu Internatszeiten zugesetzt hat, ganze Dokumentationen haben sich dem Thema gewidmet. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, auktionen.eppli.com