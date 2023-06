„Werde die Papiere so nicht unterschreiben“: Scheidungs-Drama um Iris und Peter Klein

Von: Daniel Hagen

Zwischen Peter und Iris Klein tobt ein Rosenkrieg. Das Paar will die Scheidung, die Papiere sind aber noch nicht unterschrieben. Beide geben sich dafür gegenseitig die Schuld!

Seit Monaten führen Peter und Iris Klein einen erbitterten Rosenkrieg – und zwar ganz öffentlich über die sozialen Medien. Auslöser dafür ist eine vermeintliche Affäre, die sich Anfang des Jahres abseits des Dschungelcamps entwickelt haben soll. Peter Klein soll dort etwas mit Yvonne Woelke angefangen haben. Kurz darauf zerbricht die Beziehung der Katzenberger-Eltern. Mittlerweile ist die Scheidung geplant, die Papiere aber noch nicht unterschrieben. MANNHEIM24 berichtet, was dazu bekannt ist:

Name Iris Klein, geborene Kruschwitz Geboren 26. Mai 1967 in Altrip Ehepartner Jürgen Katzenberger (verh. ?–1990), Peter Klein Kinder Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser, Tobias Katzenberger

Scheidungskrieg zwischen Peter und Iris Klein – schwere Vorwürfe über Instagram

Die Schlammschlacht zwischen Peter und Iris Klein wird vor allem auf Instagram geführt. In kurzen Clips werfen sich beide Parteien immer wieder Vorwürfe an den Kopf und lassen damit ihre Follower an dem Scheidungskrieg teilhaben. Was am Ende alles wahr ist, kann man als einfacher Zuschauer nicht wirklich nachvollziehen.

So auch in einem aktuellen Streitpunkt zwischen dem Noch-Ehepaar. Auf Instagram wirft Iris Klein ihrem baldigen Ex-Mann vor, dass er die Scheidungspapiere nicht unterschreiben wolle. Zudem wolle Peter Klein „ne Menge Geld“ von ihr, er solle aber einfach selbst arbeiten gehen. „Ich will endlich die Scheidung und mit diesem Typen nichts mehr zu tun haben !!“, schreibt die Mutter von Daniela Katzenberger ihren über 500.000 Followern.

Peter Klein verteidigt sich gegen schwere Vorwürfe von Iris Klein

Auf diese Anschuldigung reagiert Peter Klein ebenfalls auf Instagram – und findet klare Worte gegen seine Noch-Ehefrau: „Selbst wenn du die letzte Frau auf der Welt wärst würde ich dich nicht zurück wollen. Du hast dein wahres ich in die Öffentlichkeit getragen und das empfinde ich abstossend“, schreibt der 56-Jährige. Zudem postet er das Bild seines Fernsehers, in das Iris das Wort „Hurenbock“ eingekratzt haben soll.

Außerdem macht Peter Klein klar, dass er keinen Unterhalt von seiner Noch-Frau wolle, sondern nur Teiles des Geldes, das er während der Ehe für Autos, den Umbau des Hauses oder den Umzug nach Mallorca gezahlt habe. „Von deinem Geld wollte ich nichts ich möchte die von mir investierten Summen für wie du sagts deinem Haus und den Autos zurück...“, antwortet der 56-Jährige auf die Anschuldigungen von Iris Klein.

Scheidungs-Drama um Iris und Peter Klein. © Screenshot/Instagram/Peter Klein

Trotzt neuem Freund: Iris Klein weiter in Rosenkrieg verwickelt

Die Fronten zwischen Iris und Peter Klein sind ganz klar verhärtet. Und der 56-Jährige droht sogar: „Ich werde diese Papiere so nicht unterschreiben“. In naher Zukunft wird der Rosenkrieg zwischen den beiden Eheleuten daher wohl nicht zu Ende gehen. Dabei hat Iris mittlerweile sogar einen neuen Mann an ihrer Seite, den sie „Mr. T“ nennt. Wie tz.de berichtet, ist jetzt ein erstes Bild des Paares aufgetaucht. (dh)