Vorwürfe von „Kölner Treff“-Moderatorin Bettina Böttinger: Jetzt spricht Harald Schmidt

Von: Elena Rothammer

Kurz vor ihrem „Kölner Treff“-Abschied rechnete Bettina Böttinger mit Harald Schmidt ab und unterstellte ihm unter anderem Feindseligkeit. Gegenüber IPPEN.MEDIA meldete sich der Entertainer nun zu den Vorwürfen zu Wort.

Berlin – Bettina Böttinger (67) und Harald Schmidt (66) haben bekanntlich eine gemeinsame Geschichte: Nachdem der Entertainer 1996 in der „Harald Schmidt Show“ die Moderatorin mit Eierlikör und einer Klobrille, „die kein Mann freiwillig anfassen würde“, verglichen hatte, geigte sie ihm vor laufender Kamera die Meinung. Auch jetzt, kurz vor ihrem Abschied beim „Kölner Treff“, ging Böttinger nochmal hart mit dem Kabarettisten ins Gericht. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA reagierte Harald Schmidt darauf.

Das sagt Harald Schmidt zu Bettina Böttingers Vorwürfen

In ihrem Interview erhob Bettina Böttinger nicht nur Vorwürfe gegen Harald Schmidt, sondern auch gegen Stefan Raab (57), weil sie die Häme im deutschen Fernsehen salonfähig gemacht haben. Unter anderem kam sie auf den Eklat zwischen sich und Schmidt zu sprechen. Die „unverschämte Bemerkung von Harald Schmidt 1996“ sei „einfach nur lächerlich, ein schlichtweg feindseliger Akt“ gewesen, wie Böttinger gegenüber Bild.de anklagte. Doch was hält Harald Schmidt von dem Ganzen?

Im Interview mit IPPEN.MEDIA hatte der 66-Jährige die Möglichkeit, auf die anklagenden Worte von Bettina Böttinger einzugehen. Viel hat Harald Schmidt zu ihren Äußerungen aber offenbar gar nicht mehr zu sagen. Stattdessen belässt er es bei einem knappen, wohlwollendem Statement: „Geht in Ordnung, Grüße.“ Der „Traumschiff“-Darsteller will die Angelegenheit also offenbar ruhen lassen.

So stehen Bettina Böttinger und Harald Schmidt heute zueinander

Die große Versöhnung und eine anschließende Freundschaft blieb aber ebenfalls aus. „Es gibt kein Verhältnis. Er interessiert mich nicht“, machte Bettina Böttinger im Interview mit Bild.de deutlich. Professionell gingen sie aber schon ein Jahr nach dem Eklat miteinander um. 1997 überreichte Böttinger Schmidt den Grimme-Preis und wurde anschließend für ihre Coolness bei dem Aufeinandertreffen gefeiert.

Bettina Böttinger rechnete mit Harald Schmidt ab und unterstellte ihm unter anderem Feindseligkeit. Gegenüber IPPEN.MEDIA meldete sich der Entertainer nun zu den Vorwürfen zu Wort. © IMAGO / Rudolf Gigler & IMAGO / Revierfoto

Während Harald Schmidt den Disput offenbar ad acta gelegt hat, sorgt ein anderer Promi mit seiner Abrechnung noch für Schlagzeilen: Alice Schwarzer (80) stellt Jan Böhmermann (42) öffentlich bloß.