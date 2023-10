„Dir muss ich noch was beibringen“: Helene Fischer gibt Fan während München-Konzert Dating-Tipps

Von: Lisa Klugmayer

Als ein Fan Helene Fischer wenig uncharmant auf ihr Alter aufmerksam macht, bekommt er erstmal eine Lektion in Sachen Dating von der Schlager-Queen höchstpersönlich.

München – Helene Fischer (39) ist mit ihrer „Rausch“-Tour in München angekommen. Vom 26. September bis zum 1. Oktober gastiert die Schlager-Queen in der bayrischen Landeshauptstadt und auch hier bekommt sie wieder allerlei Fan-Geschenke auf die Bühne geworfen. Ein besonders dreistes Präsent sticht dabei heraus. Doch Helene Fischer fackelt nicht lange und kontert mit ganz viel Humor.

Lebkuchenherz mit unpassendem Spruch: Helene Fischer stellt Fan zur Rede

Wodka, Gummibärchen oder Kuschelsocken: Während ihrer „Rausch“-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz hat Helene Fischer schon einige kuriose Fan-Geschenke bekommen. Bei ihrem Konzert am 30. September im München bekam die Schlagerqueen, passend zum gleichzeitig stattfindenden Oktoberfest, ein Lebkuchenherz geschenkt.

Doch darauf steht nicht etwa ein süßer Kosename oder ein lustiger Spruch. Nein, auf dem Lebkuchenherz für Helene Fischer steht tatsächlich ihr Alter. „39. Total charmant von dir“, reagiert Helene Fischer mit einem Schmunzeln im Gesicht. „Wahnsinn. Das will eine Frau tragen“, scherzt sie weiter und singt: „Ich bin 39“. Die anwesenden Fans feiern die ironische Art der Schlagerqueen und kriegen sich vor Lachen kaum noch ein.

Gigantische Gage: Helene Fischer kassiert jeden Abend auf „Rausch“-Tour ordentlich ab Schlagerfans und leidenschaftliche Konzertgänger kommen dieses Jahr voll auf ihre Kosten, denn Helene Fischer (38) geht von März bis Oktober auf große „Rausch“-Tour. Während sich das Publikum auf ein Live-Spektakel der Extraklasse freut, wartet auf das Konto der Schlagerqueen ein regelrechter Geldfluss – denn bei den Konzerten kommt ein Millionenbetrag zusammen. Laut Express haben Experten geschätzt, dass Helene Fischer mit jedem der 70 „Rausch“-Konzerte 225.000 Euro verdient. Diese Summe errechne sich aus den Einnahmen durch Ticketverkäufe (ca. 70 Millionen Euro), Merchandise und Getränken (ca. 4 Millionen Euro) sowie den Kosten für Produktion, Saalmiete, Kartenvertrieb (ca. 40 Millionen) und Abgaben an die Konzertagentur .(Quelle: Express)

„Dir muss ich noch was beibringen“: Helene Fischer gibt Fan während München-Konzert Dating-Tipps

„Ich glaube, dir muss ich noch ein bisschen was beibringen“, bietet Helene Fischer ihrem Fan Dating-Tipps an und fragt dann, ob seine Verabredung noch hier ist. Der verneint und das scheint Helene Fischer nach dem wenig charmanten Lebkuchenherz auch nicht zu wundern: „So wird das auch nichts. Neee“. Dieser Fan hat an diesem Abend nicht nur eine spektakuläre Schlagershow erlebt, sondern ist auch noch mit einem Dating-Tipp von Helene Fischer höchstpersönlich nach Hause gegangen: Frauen beim ersten Treffen auf ihr Alter ansprechen: ein absolutes No-Go!

