Während München-Konzert: Schlager-Fan reißt Helene Fischer Mikro aus der Hand

Von: Lukas Einkammerer

Bei Helene Fischers Konzert in München kam es zu einem überraschenden Fan-Moment. Denn ein Zuschauer entriss dem Schlagerstar das Mikrofon.

München – Bei den Konzerten von Helene Fischer (39) kommen bekanntlich auch die Fans meist ganz groß heraus. Egal ob ein Selfie auf der Bühne, ein kurzer Plausch oder sogar ein gemeinsames Duett – die Zuschauermenge bindet die Schlagerkönigin bei ihren Auftritten stets in die Live-Show ein. In München kam es nun aber zu einer etwas unangenehmen Interaktion mit einem Gast …

Ganz schön frech: Fan nimmt Helene Fischer bei „Rausch“-Tour einfach das Mikrofon weg

Nach einer längeren Sommerpause ist die „Rausch“-Tour von Helene Fischer seit August wieder in vollem Gange und führt die Chartstürmerin bis zum 01. Oktober an gleich fünf Abenden in die Münchner Olympiahalle. Neben abenteuerlichen Akrobatikeinlagen und den ganz großen Hits dürfte den Konzertgängern in der bayerischen Hauptstadt bislang aber vor allem ein Moment in Erinnerung geblieben sein.

Wie ein Konzertmitschnitt auf TikTok zeigt, hat Helene Fischer bei einem ihrer München-Konzerte einen Fan zu sich auf die Bühne geholt, der wie viele andere wohl auch mit einem Poster auf sich aufmerksam gemacht hat. Nach einer kurzen Umarmung will Helene das Wort ergreifen, doch der begeisterte Bühnenbesucher entreißt ihr prompt das Mikrofon und begrüßt das Publikum stattdessen selbst. Die „Achterbahn“-Interpretin wirkt von dem Ganzen sichtlich überrumpelt, lässt dem jungen Mann dann aber trotzdem seinen Spaß.

Gigantische Gage: Helene Fischer kassiert jeden Abend auf „Rausch“-Tour ordentlich ab Schlagerfans und leidenschaftliche Konzertgänger kommen dieses Jahr voll auf ihre Kosten, denn Helene Fischer (38) geht von März bis Oktober auf große „Rausch“-Tour. Während sich das Publikum auf ein Live-Spektakel der Extraklasse freut, wartet auf das Konto der Schlagerqueen ein regelrechter Geldfluss – denn bei den Konzerten kommt ein Millionenbetrag zusammen. Laut Express haben Experten geschätzt, dass Helene Fischer mit jedem der 70 „Rausch“-Konzerte 225.000 Euro verdient. Diese Summe errechne sich aus den Einnahmen durch Ticketverkäufe (ca. 70 Millionen Euro), Merchandise und Getränken (ca. 4 Millionen Euro) sowie den Kosten für Produktion, Saalmiete, Kartenvertrieb (ca. 40 Millionen) und Abgaben an die Konzertagentur. (Quelle: Express)

„Bitte verbrenne dieses Plakat“: Helene Fischer holt Superfan auf die Bühne

„Du bist ja schon ein alter Hase“, erklärt Fischer schließlich, als sie ihr Mikrofon wieder zurückbekommen hat, „In Köln schon mal bei mir auf der Bühne gewesen.“ Mit einem Lacher fügt die Erfolgssängerin hinzu: „Ich muss sagen, bitte verbrenne dieses Plakat, weil ich kann es nicht mehr sehen.“ Eine Gesangseinlage und ein Foto mit seinem großen Idol bekommt der Superfan dann aber trotzdem – und zum Abschied sogar noch eine herzliche Umarmung.

Während sie mit ihrer großen Live-Tour die Herzen der Schlagerfans höher schlagen lässt, sorgt im Netz derweil ein altes Video von Helene Fischer für Aufregung – in dem sie als Teenager zickig mit ihrer Mutter spricht. Verwendete Quellen: TikTok