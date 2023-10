Eskalation bei Pressekonferenz: Gigi beleidigt „Sommerhaus“-Rivalin Walentina heftig

Von: Elena Rothammer

Das „Sommerhaus der Stars“ mussten Walentina Doronina und Gigi Birofio nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung verlassen. Beim „Fame Fighting“ sollte der Italiener nun gegen ihren Verlobten Can antreten – doch die Pressekonferenz lief aus dem Ruder.

Bonn – Am 4. November steigen beim „Fame Fighting“ zahlreiche Promis in den Ring. Ein Duell polarisierte schon vorab: Gigi Birofio (24) gegen Can Kaplan (26). Im „Sommerhaus der Stars“ ging ihr Streit so weit, dass der Italiener sogar handgreiflich wurde und aus der Show flog. Auch Can und seine Verlobte Walentina Doronina (23), der Gigis Unmut ursprünglich galt, mussten das Format daraufhin verlassen. Bei der Pressekonferenz zum „Fame Fighting“ trafen die drei nun wieder aufeinander – und es eskalierte erneut.

Gigi beleidigt Walentina: „Fame Fighting“-Pressekonferenz läuft aus dem Ruder

Walentina Doronina scheint es sich mit ihrem „Sommerhaus“-Auftritt derart verscherzt zu haben, dass die Zuschauer sogar eine Petition gegen sie starteten. Ihren Partner begleitete sie aber dennoch zur Pressekonferenz, die heute in Bonn stattfand. Dort kamen alle „Fame Fighting“-Teilnehmer zusammen. Als Gigi dabei gegen Walentina feuerte, ließ es auch hier wieder aus dem Ruder.

Als Gigi bei der Pressekonferenz, die auf YouTube zu sehen ist, eine Frage beantworten wollte, rief Walentina aus dem Publikum dazwischen. „Du Eselgesicht, sei mal leise! Was ist das für ein Fisch?“, feuerte der einstige Dschungelcamper ihr daraufhin entgegnen. Nach dieser Beleidigung eskalierte das Ganze dermaßen, dass die Blondine abgeführt werden musste und auch Can sprang wutentbrannt auf, um das Geschehen zu verlassen.

Nach Pressekonferenz-Eskalation: Walentina sagt Boxkampf zwischen Gigi und Can ab

In ihrer Instagram-Story meldete sich Walentina zu dem Eklat zu Wort und sagte sogar den Kampf ab. „Ich bin sprachlos, jetzt hat Gigi noch einmal sein wahres Gesicht gezeigt“, wetterte die Blondine. Es tue ihr leid für alle, die sich auf den Kampf gefreut haben, doch es sei „eine Grenze überschritten“ worden.

Gigi Birofio sollte eigentlich beim „Fame Fighting“ gegen Walentina Doroninas Verlobten antreten – doch die Pressekonferenz lief aus dem Ruder. © IMAGO / APress & RTL

Nicht nur mit Gigi hat die Influencerin einen öffentlichen Streit am Laufen. Auch über „Bares für Rares“-Star Sven Deutschmanek fiel Walentina kürzlich her. Verwendete Quellen: YouTube; Instagram