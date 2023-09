Oktoberfest-Start fast verpasst: Deswegen war Florian Silbereisen spät dran

Von: Diane Kofer

Teilen

Als echter Bayer konnte sich Florian Silbereisen den Oktoberfest-Auftakt nicht entgehen lassen – um ein Haar wäre er aber zu spät gekommen und hätte den Start verpasst.

München – Am Samstag (16. September 2023) wurde in München die fünfte Jahreszeit eingeleitet: Mit dem Fassanstich startete das Oktoberfest auf der Theresienwiese. Bei diesem besonderen Event durfte natürlich auch die deutsche Prominenz nicht fehlen. Schlagerstar Florian Silbereisen (42) tauchte bei dem bayerischen Mega-Event zwar auf, musste aber zugeben, dass er fast zu spät gekommen wäre.

Im Bad ging alles „ruckizucki“: Florian Silbereisen musste zum Oktoberfest-Start hetzen

In diesen Tagen herrscht in München Ausnahmezustand – zur Wiesn-Saison werden in der Stadt massenhaft Besucher erwartet. Als gebürtiger Bayer ist auch Florian Silbereisen, der gerade eine TV-Pleite hinnehmen musste, vor Ort und hat selbstverständlich eine fesche Lederhose ausgepackt. Obwohl er direkt am ersten Wiesn-Tag im Festzelt anzutreffen war, lief am Samstagmorgen nicht alles, wie geplant. Der Moderator erzählte Bunte, dass er den Start beinahe verpasst hätte.

Fürst Albert, Evelyn Burdecki & Nino de Angelo: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

„Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen verschlafen“, gab der TV-Star im Interview zu. Aus diesem Grund musste er sich ziemlich abhetzen und im Bad den Turbogang einlegen. „Ich glaube, mit Duschen habe ich zehn Minuten gebraucht, mit Anziehen eine Viertelstunde. Das ging ruckizucki“, freute er sich aber. Weil er die Extra-Schlafzeit mit seiner Schnelligkeit beim Fertigmachen ausgleichen konnte, schaffte es Florian Silbereisen am Ende aber doch rechtzeitig zum Anstich ins Zelt.

Oktoberfest in München Termin: Samstag, 16. September bis Dienstag, 3. Oktober 2023

Ort: Theresienwiese, München Das Oktoberfest findet dieses Jahr zum 188. Mal statt. Auf der Theresienwiese in München sind neben Fahrgeschäften und zahlreichen Verkaufsständen wie immer riesige Festzelte aufgebaut, in denen die Maß Bier dieses Mal zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kostet. Das Programm wird mit Musik und Umzügen abgerundet.

Gefreut „wie ein Kind“: Florian Silbereisen erlebt beim Oktoberfest eine Premiere

Obwohl der 42-Jährige schon einige Oktoberfeste miterlebt hat, gibt es eine Sache, die er bisher noch nie gemacht hatte. Florian Silbereisen wurde zuvor noch nie mit der Kutsche ins Zelt chauffiert. Das hat sich dieses Jahr aber geändert, wie er voller Freude erzählte. „Das war ein Erlebnis. Davon werde ich, glaube ich, noch in den nächsten zwanzig Jahren erzählen. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind“, schwärmte der Musiker.

Florian Silbereisen war am 16. September 2023 beim Wiesn-Start. Den Anstich hätte er aber fast verpasst: Der Schlagerstar hat verschlafen. © Imago/ Spöttel Picture; Christian Schroedter

Während der Moderator die Wiesn gänzlich genießt, musste ein anderer Promi feststellen, dass die Festlichkeit auch Schattenseiten hat. Model Sarah Brandner (34) gab im Gespräch mit IPPEN.MEDIA preis: Sie wurde in jungen Jahren auf dem Oktoberfest bedrängt. Verwendete Quellen: Bunte