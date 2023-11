„War zu geschwächt“: Hans Meisers Tochter verrät Details zu seinem Tod

Von: Florian Schwartz

Anouk Meiser trauert um ihren Vater Hans Meiser. Der beliebte TV-Moderator war nur einen Tag nach dem Geburtstag seiner Tochter völlig unerwartet verstorben.

Scharbeutz/Schleswig-Holstein – Am Montag (6. November) wurde die traurige Nachricht bekanntgegeben, dass Hans Meiser (†77) bereits am 30. Oktober an Herzversagen gestorben isr. Ein völlig unerwarteter sowie besonders trauriger Zeitpunkt auch für seine Tochter Anouk Meiser (44). Die hatte einen Tag zuvor noch ihren Geburtstag gefeiert. Nun verriet sie nähere Details zum überraschenden Tod ihres geliebten Vaters.

Anouk Meiser verrät Details zum Tod ihres Vaters Hans Meiser

Wie nah Freude und Leid beieinanderliegen, musste Anouk Meiser vor einer Woche selbst erfahren. Einen Tag, nachdem sie ihren 44. Geburtstag gefeiert hatte, musste sie den schmerzhaften Verlust ihres Vaters verkraften. „Wir als Familie sind alle sehr geschockt, weil wir mit seinem Tod nicht gerechnet haben“, erklärt Anouk Meiser im Gespräch mit RTL. Dann verriet sie weitere Details über die Umstände von Hans Meisers Tod.

„Kurz zuvor hatte er eine OP, die er leider nicht gut verkraftet hat“, erklärt Anouk im RTL-Interview. „Dieser Eingriff war aber unumgänglich. Die Klinik hat ihn hervorragend versorgt und alles menschenmögliche getan. Er war einfach zu geschwächt.“ Bereits Hans Meisers Geschäftspartner Harald Thoma hatte im Gespräch mit RTL von einem orthopädischen Eingriff am Rücken des 77-Jährigen berichtet. Dabei sollen die Ärzte ein Herzflimmern festgestellt haben.

TV-Moderator Hans Meiser: So nimmt seine Familie Abschied

Hans Meiser stand ein Leben lang im Rampenlicht. Tochter Anouk war oft mit dabei an seiner Seite, da sie auch als Assistentin für ihren Vater gearbeitet hat. Sein Abschied soll nun im Stillen und abseits der Öffentlichkeit erfolgen. „Er wird demnächst im engsten Kreis der Familie beigesetzt“, erklärt Anouk weiter. „Wo und wann werden wir aber nicht bekannt geben.“

Hans Meiser verstarb am 30. Oktober im Alter von 77 Jahren. Sein Tod kam unerwartet am Tag nach dem Geburtstag seiner Tochter Anouk, wie sie nun in einem Interview verriet. © IMAGO / Revierfoto & IMAGO / Horst Galuschka

Nach seiner Radio-Karriere wechselte Hans Meiser Mitte der 1980er Jahre zum Privatsender RTL. Zunächst war er als Moderator für die Nachrichtensendung „7 vor 7“ tätig. Ab 1992 erhielt er seine eigene Talk-Show, die acht Jahre lang mit großem Erfolg im Nachmittagsprogramm lief. Parallel war er auch als Moderator der Reality-Show „Notruf“ im Einsatz. Der Todesfall erschüttert zahlreiche Wegbegleiter. Öffentlich trauern Promis wie Oliver Pocher und Harry Wijnvoord um Hans Meiser. Verwendete Quellen: rtl.de