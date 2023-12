„The Crown“ wirft Frage auf: Warum die Queen Charles und Camillas Hochzeit boykottierte

Nicht zur Hochzeit des eigenen Sohns zu gehen, mag hartherzig erscheinen. Doch Queen Elizabeth II. blieb bei König Charles’ zweiter Ehe keine Wahl.

Windsor – Durch die Ausstrahlung von „The Crown“ kommt alles wieder auf den Tisch. Die letzte Staffel zeigt die Hochzeit von Prinz Charles (75) und Camilla (76) im Jahr 2005. Bei der Eheschließung damals fehlte die Mutter des Bräutigams, Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Das war natürlich kein Patzer, vermutlich hätte die Königin viel darum gegeben, bei der Eheschließung ihres Ältesten dabei zu sein.

Camilla war nicht standesgemäß, deshalb heiratete Charles Diana und Camilla Andrew Parker Bowles

König Charles und Camilla dürften nicht amused davon sein, dass die finale Staffel der beliebten Netflix-Serie „The Crown“ nun wieder allen vergegenwärtigt, dass die Ex-Geliebte des Thronfolgers, die zudem unter Queen Elizabeth II. als nicht standesgemäß galt, heute auf dem Thron an der Seite des Königs sitzt.

Es wächst kein Gras über die Geschichte, auch wenn im romantischen Sinne die große Liebe zwischen Charles und Camilla alle Hindernisse überwunden hat und Bestand hatte. Doch die Opfer waren zu groß. Einige sind der Ansicht, dass sie Prinzessin Diana (36, † 1997) das Leben gekostet haben und ihre unschuldigen Kinder und Familien das dadurch entstandene Leid mittragen mussten.

Hochzeitstermin musste verschoben werden Wenige Tage vor der geplanten Hochzeit starb Papst Johannes Paul II. (84, † 2005) in Rom. Als Thronfolger wurde damals Prinz Charles berufen, um Queen Elizabeth II. (1926–2022) bei der Beerdigung des Papstes zu vertreten, die ausgerechnet auf seinen geplanten Hochzeitstag mit Camilla fiel. Das Brautpaar mussten den Termin um einen Tag verschieben.

Die Eheplanung von Prinz Charles und Camillas, der Herzogin von Cornwall stand unter keinem guten Stern

Die Eheplanung Charles und Camillas stand unter keinem guten Stern. Da Charles und Camilla schon verheiratet waren, kam eine Zeremonie in einer Kirche Schloss Windsors offenbar nicht infrage. Deshalb sollte auf dem Schloss eine standesamtliche Trauung mit anschließender kirchlicher Segnung arrangiert werden. Später wurde bekannt gegeben, dass die standesamtliche Trauung aufgrund bestimmter Vorschriften in ein Standesamt in Windsor verlegt wurde.

2005: Nach der Segnung in der St. Georges Chapel auf Schloss Windsor gesellte sich Queen Elizabeth II. zum Brautpaar Prinz Charles und Camilla. © ALASTAIR GRANT/dpa

Wer nicht erschien, war Queen Elizabeth II. und es hieß sofort: Die Queen missbilligt die Ehe. Die Erklärung war jedoch eine andere: Als Monarchin war sie Oberhaupt der protestantischen Kirche von England. Scheidung wird zwar laut Dailymail als traurige Tatsache akzeptiert, aber nicht befürwortet. Man hatte der Queen geraten, der Hochzeit zweier Scheidungskinder fernzubleiben. Sie trat jedoch als Gastgeberin der Segnung des Paares und des Hochzeitsempfangs in Erscheinung. Immerhin: Die Ehe zwischen Charles und Camilla hat bis heute Bestand. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram @thecrownnetflix