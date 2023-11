Fan-Ärger wegen Rammstein-Konzert in Frankfurt: Stadion-Betreiber reagiert

Von: Elena Rothammer

Rammstein geht 2024 wieder auf große Stadiontour. Die Shows in Frankfurt bereiten jedoch Sorgen – denn zeitgleich findet ein K-Pop-Festival statt. Jetzt meldete sich der Stadion-Betreiber zu Wort.

Frankfurt – Obwohl die Rammstein-Fans kürzlich noch wegen der Anschuldigungen gegen Till Lindemann (60) um die Zukunft der Band gebangt haben, gehen die Musiker 2024 wieder auf Stadion-Tour. Die Ermittlungen sind inzwischen eingestellt und der Ansturm auf die Tickets schon bald eröffnet. Doch um die Show in Frankfurt herrscht Verwirrung, weshalb sich jetzt sogar der Stadion-Betreiber meldete.

Rammstein-Konzert und K-Pop-Festival gleichzeitig in Frankfurt: Fans sind in Sorge

Unter anderem für Frankfurt kündigte Rammstein Zusatz-Konzerte an. Dabei gibt es jedoch ein Problem: Rammstein tritt am 11. und 12. Juli im Deutsche Bank Park auf. Am 12. und 13. Juli geht in Frankfurt jedoch auf das große K-Pop-Festival KPop Lux über die Bühne. Bei den Fans herrscht bereits Sorge.

„Es ist nicht wirklich sicher, bei einem Konzert 40.000 Menschen drinnen und mehrere Tausend draußen zu haben“, schreibt ein User auf Instagram. Mit K-Pop-Fans und Rammstein-Fans treffen zudem in der Regel enorm unterschiedliche Menschen aufeinander, was zu Reibereien führen könnte. „Rammstein hat Pyro, also wird das Dach der Arena offen sein und es wird richtig laut. Das hört man noch zig Kilometer entfernt“, gibt ein weiterer K-Pop-Fan außerdem zu bedenken.

Fan-Sorge um Rammstein-Konzert in Frankfurt: Stadion-Betreiber äußert sich

Auf Anfrage von Allgemeine Zeitung erklärte Patrick Meyer, der Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, dass das K-Pop-Festival auf ein Nebengelände ausweichen wird. Auch was den Sound angeht, wird es ihm zufolge keine Probleme geben. „Es ist durchaus erstaunlich, wie wenig Sound aus dem Stadion tatsächlich direkt in der Nachbarschaft zu hören ist“, betonte er. Es sei in der Vergangenheit schon mehrfach erprobt worden, Veranstaltungen innerhalb und außerhalb zeitgleich laufen zu lassen.

Rammstein geht 2024 wieder auf große Stadiontour. Die Shows in Frankfurt bereiten jedoch Sorgen – denn zeitgleich findet ein K-Pop-Festival statt.

Auch weil die verkauften Tickets für das K-Pop-Festival noch überschaubar sind, rechne er nicht mit einem An- und Abreise-Chaos. Anders sieht es bei Rammstein aus: Trotz des Lindemann-Skandals herrscht ein enormer Ansturm auf die Tour-Tickets. Verwendete Quellen: Instagram; Allgemeine Zeitung