Nach Krisenzeit: Wer nimmt Königin Margrethes Weihnachtseinladung an?

Von: Susanne Kröber

In diesem Jahr folgen ihre Söhne Kronprinz Frederik (links, mit Kronprinzessin Mary) und Prinz Joachim (mit Prinzessin Marie) der Weihnachtseinladung von Königin Margrethe (Mitte). (Fotomontage) © IMAGO/PPE

Die dänische Königsfamilie verbrachte das letzte Weihnachtsfest getrennt. Herrscht in diesem Jahr wieder mehr Betrieb unter dem Tannenbaum?

Aarhus – Weihnachten wurde bei Königin Margrethe II. (83) im vergangenen Jahr vom Streit um den Titelentzug für ihre vier Enkel Graf Nikolai (24), Graf Felix (21), Graf Henrik (14) und Gräfin Athena (11) überschattet. Margrethes Sohn Prinz Joachim (54) zog es daraufhin vor, mit seinen Kindern und Ehefrau Marie (47) in Vietnam zu feiern. Auch Kronprinz Frederik (55) und Kronprinzessin Mary (51) fehlten 2022, sie verbrachten das Fest in Marys Heimat Australien. Wird es in diesem Jahr wieder voller auf Schloss Marselisborg?

Im September 2022 hatte Königin Margrethe entschieden, den vier Kindern ihres jüngeren Sohns Joachim die royalen Titel zu entziehen. Ihre offenbar zuvor nicht mit den betroffenen Enkeln abgesprochene Maßnahme stieß auf wenig Gegenliebe. Zwar entschuldigte sich die Monarchin anschließend für den drastischen Schritt, rückgängig machte sie ihn hingegen nicht.