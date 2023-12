Charlène von Monaco verbreitet im Glitzerkleid Weihnachtsstimmung

Von: Annemarie Göbbel

Drucken Teilen

Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet und leuchtet, doch am hellsten strahlt Charlène von Monaco beim traditionellen Bal de Noël in einer gewagten Robe.

Monaco – Gemeinsam hatten Charlène von Monaco (45) und Fürst Albert II. (65) feierlich den Weihnachtsmarkt in Monaco eröffnet. Tags darauf ging Charlène zwar alleine zum Ball, doch das machte das Event noch mehr zu einem bezaubernden Cinderella-Moment: Nicht weil sie ihren Schuh verloren hätten, sondern weil die Fürstin von Kopf bis Fuß in einer bodenlange Pailetten-Robe in Silber erschien und die Fans damit begeisterte.

Charlène von Monacos Augen funkelten mit ihrem Glitzerdress um die Wette

Für den traditionellen Weihnachtsball Bal de Noël hatte sich die Zweifachmama richtig in Schale geschmissen. Im silbernen Glitzerdress machte sie eine hervorragende Figur. Silberne Slingback Pumps von Gianvito Rossi (867 Euro) zierten ihre Füße, eine elegante Silber Metallic Clutch von The Bella Rosa Collection (für amtliche 3.676 Euro), sowie hinreißender Ohrschmuck, der an Schneekristalle erinnerte, rundeten den Look ab.

Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco Fotostrecke ansehen

Der Schirmherrin war die Freude in jeder Sekunde anzusehen. Freundlich lächelte sie in die Kameras im legendären Empire Salle des Pariser Hotels, in der „Der Jahrhundert-Weihnachtsball“ in seiner 18. Auflage stattfand. Mit Spannung erwartete 240 renommierte Gäste im glamourösen Hôtel de Paris den Abend der Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der über 150.000 Euro für die Stiftung der Fürstin zusammen kamen.

Die Spenden kommen der La Fondation Princesse Charlène de Monaco zugute, der sich mit vielen Projekten dafür einsetzt, Kindern die Werte des Sports zu vermitteln und um den Tod von Kindern durch Ertrinken zu verhindern. Dafür bekamen die Gäste auch einiges geboten: Erlesener Wein und Champagner von La Scolca und Poggio Dimadis flossen die ganze Nacht hindurch, während ein köstliches Drei-Gänge-Menü von Michelin-Sternekoch Dominique Lory serviert wurde. Ein weiteres Highlight war eine Modenschau des Haute-Couture-Modehauses Sabina Bilenko, ein umwerfendes Zirkuskabarett und Live-Musik, die zum Tanz einlud.

An Charlènes Seite: Bruder Gareth Wittstock und dessen Frau Roisin Galvin Wittstock

Charlène von Monaco verzauberte beim traditionellen Bal de Noël im goldenen Saal (Empire Salle des Pariser Hotels) Freunde und Fans. © Niviere David/Imago

Charlène bedankt sich voller Wärme auch bei allen Spendern und Partnern ihrer Stiftung, deren Vertreter niemand Geringeres als Charlènes Bruder Gareth Wittstock (43) ist, der bereits seit über zehn Jahren gemeinsam mit Charlène die Geschäfte führt. Er begleitet seine Schwester zudem bei öffentlichen Terminen, steht mit ihr auf dem roten Teppich und weicht nicht von ihrer Seite.

Charlènes Schwägerin Roisin Galvin Wittstock war ebenfalls mit von der Partie. Die gemeinsamen Töchter Bodie und Kaia Rose sind häufiger mit Cousin Jacques und Cousine Gabriella unterwegs. Charlènes und Alberts Zwillinge feierten jüngst ihren 9. Geburtstag und bezauberten die Fans der beiden mit goldigen Aufnahmen, die der Palast zur Verfügung stellte. Verwendete Quellen: monacolife.net, Instagram: fondationprincessecharlene