Weil sie zu laut kaut: Barbara Schöneberger muss in TV-Show feuchte Chips essen

Von: Samantha Matheiowetz

Barbara Schöneberger hat in ihrer aktuellen Podcast-Folge viel zu lachen. Grund dafür ist die Erinnerung an eine Aufzeichnung, bei der sie feuchte Chips zum Naschen bekam, um weniger „Lärm“ zu machen.

Berlin – Barbara Schöneberger (49) hat sich für die neue Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ den Komiker Mario Barth (50) eingeladen. In der Ausgabe lästern die beiden über die junge Generation, tauschen sich über Zootier-Adoptionen aus und verfluchen Diät-Chips. Das ruft bei der Entertainerin eine ziemlich eklige Erinnerung hervor.

Barbara Schöneberger is(s)t liebend gerne auf Sendung

In Folge #257 von „Mit den Waffeln einer Frau“ lachen Barbara Schöneberger und ihr Podcast-Gast Mario Barth besonders viel. Das liegt nicht nur daran, dass ihr Gesprächspartner ein Komiker ist, sondern auch, weil sich die Moderatorin bestens über sich selbst amüsieren kann.

Nachdem sich Barbara Schöneberger und Mario Barth über die Existenz von Diät-Chips ausgelassen haben, sprechen sie im Podcast darüber, dass sie gerne während einer Sendung essen. Am liebsten knusprige Sachen: Salzbrezeln für Mario Barth und Chips für Barbara Schöneberger. Dass das beim Fernsehpublikum oftmals schlecht ankommt, können die beiden nicht nachvollziehen: „Ich finde es eigentlich sehr gemütlich, wenn in einer Fernsehsendung gegessen und getrunken wird“, so die 49-Jährige.

Im Gespräch lacht die Münchnerin, die schon einmal beim Klauen im Baumarkt erwischt wurde, urplötzlich auf, weil sie sich an einen passenden Moment aus ihrer Karriere erinnert: „Mir haben sie mal in einer Fernsehsendung, weil sie sichergehen wollten, dass es keine Lärmbelästigung wird, Chips angefeuchtet. Dann waren die ganze weich.“

Angefeuchtete Chips für Barbara Schöneberger? Nein, danke!

Mario Barth rümpft bei dieser Geschichte hörbar die Nase und auch Barbara Schöneberger kriegt sich vor Lachen nicht mehr ein, weil sie diese Maßnahme so skurril fand. Außerdem hätten die Chips „so eklig“ geschmeckt. Wer also Barbara Schöneberger am Set nicht die Laune verderben will, lässt die Snacks lieber so wie sie sind.

Barbara Schöneberger liebt Chips, aber bitte nur knusprig. © IMAGO / Viennareport

Der Gedanke, dass man Essensgeräusche vor einem Mikrofon vermeiden möchte, ist durchaus nachvollziehbar: Viele finden laute Essens- und Schmatzgeräusche äußerst irritierend. Und die Zuschauer will man schließlich auch nicht verärgern. Aber für die Podcast-Gastgeberin gilt seitdem wahrscheinlich: dann doch lieber Diät-Chips als angefeuchtete Chips. „Zum Kotzen“ findet Barbara Schöneberger übrigens auch das Auftreten vieler Influencer bei Instagram. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de, Folge 257)