Oha! Weltstar zieht sich beim Angeln komplett aus - die wenigsten hätten erkannt, wer es ist

Ein absoluter Weltstar hat sich beim Angeln an einem See in Finnland eine Auszeit gegönnt, und zwar komplett hüllenlos. Passanten hätten vermutlich nicht erkannt, um wen es sich handelt.

Tampere - Die deutsche Rockband Rammstein ist für ihren „brachialen“ Musikstil mit düsteren Texten, für groteske Outfits und spektakuläre Bühnenshows bekannt. Vor allem Frontman Till Lindemann (56) polarisiert immer wieder mit provokanten und teils schockierenden Auftritten. Kürzlich machte er etwa Schlagzeilen, nachdem er vor einem Konzert in München in einem Nobelhotel zugeschlagen haben soll, wie tz.de* berichtete. Nun zeigt sich der als wenig zimperlich bekannte Weltstar von einer ganz anderen Seite. Im finnischen Tampere gönnte sich der Sänger eine Auszeit in der Natur.

+ Komplett hüllenlos versucht Rammstein-Frontmann Till Lindemann beim Angeln in Finnland sein Glück. © Till Lindemann Instagram Screenshot

Rammstein-Frontmann Till Lindemann beim Angeln - ohne Klamotten

In seiner Instagram-Story zeigte Till Lindemann einen kurzen Clip von sich, wie er mit einer Angelrute an einem See am Wasser sitzt - und zwar komplett hüllenlos. Die Story ist inzwischen nicht mehr online zu sehen, auf diesem Foto ist der Ex-Freund von Sophia Thomalla aber ganz deutlich zu erkennen:

+ Rammstein-Frontmann Till Lindemann beim Angeln in Finnland. © Till Lindemann Instagram Screenshot

Rammstein-Konzerte in Skandinavien

Am Wochenende spielten Rammstein zwei Konzerte in der finnischen Großstadt Tampere. Die Auftritte der Rockband sind bekanntlich eine laute, theatralische und - nicht nur dank haufenweise Pyrotechnik - schweißtreibende Angelegenheit. Vermutlich war da das Kontrastprogramm beim Angeln genau das Richtige für Till Lindemann. In Skandinavien sollten noch zwei weitere Auftritte der Band am 14. August in Stockholm und am 18. August in Oslo folgen, wie auf der Rammstein-Homepage zu lesen ist. Danach wollte die Band weiter nach Wien reisen.

