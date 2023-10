Nach heiklen Show-Vorwürfen: Michael Wendler geht auf Konny Reimann los

Von: Jonas Erbas

2018 stand Michael Wendler mit Konny Reimann für dessen TV-Show „Konny Goes Wild!“ vor der Kamera. Den Dreh haben beide ganz unterschiedlich in Erinnerung – und feuern mit Vorwürfen nur so um sich.

O‘ahu/Cape Coral – Dank „Goodbye Deutschland“ wurden Konny (68) und Manu Reimann (55) bundesweit berühmt, bekamen wenige Jahre später sogar mehrere eigene TV-Shows (u. a. „Willkommen bei den Reimanns“). So auch 2018, als der 68-Jährige für RTLZWEI das Survival-Format „Konny Goes Wild!“ drehte. Darin schlug sich der Auswanderer an der Seite verschiedener Promis, darunter Michael Wendler (51), durch die Wildnis – eine Erfahrung, die der TV-Liebling nun in der Reimann-Autobiografie „Einfach machen“ detailliert bespricht.

In Autobiografie: Konny Reimann lästert über TV-Dreh mit Michael Wendler

Dabei lässt Konny Reimann kein gutes Haar an Michael Wendler, den er in seinem Buch nur „den Hafensänger“ nennt, wie bild.de aus der Autobiografie kurz nach dessen Erscheinen (5. Oktober) zitiert. Der Schlagerstar sei der „einzige Promi [gewesen], der sich so danebenbenahm, dass er mich wirklich zur Weißglut brachte“, erinnert sich der ehemalige „Goodbye Deutschland“-Star. Den Wendler habe er als „respektlos, arrogant, hintertrieben“ und auch „betrügerisch“ oder „unverschämt“ wahrgenommen, wettert Konny in „Einfach machen“.

Ganz offen macht Konny Reimann seinem ehemaligen „Konny Goes Wild!“-Mitstreiter verschiedenste Vorwürfe: So habe der Wendler sich „verbotenerweise Unmengen an Müsliriegeln für die Wüste“ gekauft, beim Dreh kostbares Trinkwasser zum Haarewaschen verwendet, seinen Müll einfach in der Wüste Utahs verbuddelt und sich der Film-Crew und den Tourguides gegenüber unkollegial verhalten. Dementsprechend harsch fällt das Fazit auf: „Das alles zusammen und noch einiges mehr sind also die Gründe, warum er der einzige Mensch ist, dem ich niemals eine zweite Chance geben würde.“

„Konny Goes Wild!“ - diese Promis nahmen teil Folge 1: Chris Töpperwien (Ort: Dschungel auf der Insel Hawaii)

Folge 2: Michael Wendler (Ort: Wüste bei Moab in Utah)

Folge 3: Thorsten Legat (Ort: Südafrika)

Folge 4: Joey Heindle (Ort: Yukon)

Folge 5: Mike Süsser (Ort: Südafrika)

Nach Konny Reimanns Vorwürfen: Michael Wendler schießt zurück – „In unfassbarer Weise unwahr“

Bild.de konfrontierte Michael Wendler mit Konny Reimanns Schilderungen – doch die seien erstunken und erlogen, rechtfertigt sich der Schlagerstar und feuert zurück: „Herr Reimann berichtet in unfassbarer Weise unwahr, um sein Buch scheinbar interessanter zu machen. Ich habe nur Nahrung zu mir genommen, die uns zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe keinen Müll vergraben.“

Auch den Vorwurf, er habe Wasser verschwendet, ordnet der 52-Jährige ganz anders ein: „Was ich mit meinem persönlichen Trinkwasser gemacht habe, war meine Sache. Ja, ich habe es auch zur Körperpflege benutzt. Das hätte ich Herrn Reimann auch mal geraten.“ Er habe „die Wasserkanister meilenweit geschleppt“ – und habe dementsprechend selbst entscheiden wollen, wie er das kühle Nass verwende. In der Autobiografie äußerte sich Konny Reimann auch über seine schwere Kindheit, in der „Verprügeln an der Tagesordnung“ war. Verwendete Quellen: bild.de