Helene Fischer überrascht mit Disney-Song: Premiere bei „Wetten, dass..?“?

Von: Lisa Klugmayer

Ihr Erfolgsalbum „Rausch“ veröffentlichte Helene Fischer 2021, nun gibt es wieder neue Musik von der Schlagerqueen. Ob der Disney-Song wohl bei „Wetten, dass..?“ TV-Premiere feiert?

München – Kaum hat Helene Fischer (39) ihre große „Rausch“-Tour beendet, dürfen sich Fans auf neue Musik freuen. Denn die Schlagerqueen wird in „Wish“, dem neuen Weihnachtsfilm von Disney, den Abspannsong singen. „Weil der Wunsch es wert ist“ erscheint eine Woche vor ihrem großen „Wetten, dass..?“-Auftritt. Feiert der Song also bei Thomas Gottschalk TV-Premiere?

„Die gelernte Musicaldarstellerin ist bekennender Disney Fan und singt mit ‚Weil der Wunsch es wert ist‘ aus ‚Wish‘ erneut den Abspannsong eines Films aus den Walt Disney Animation Studios“, teilte die verantwortliche PR-Agentur der dpa mit. Wie sich der Song anhört, erfahren Fans am 17. November.

Aufmerksame Helene-Fischer-Fans ist da sofort etwas aufgefallen. Nur eine Woche später steht die Schlagerqueen bei „Wetten, dass..?“ auf der Bühne. Gut möglich also, dass sie den Disney-Song bei Thomas Gottschalk vor einem Millionenpublikum am 25. November das erste Mal in TV singt.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis.

„Weil der Wunsch es wert ist“ ist nicht der erste Disney-Song von Helene Fischer

Für Helene Fischer ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Disney. Schon 2016 sang die Schlagersängerin für die deutsche Version von „Vaiana“ das Lied „Ich bin bereit“. Wohl ein Herzensprojekt, denn der Song schafft es immer wieder auf die Setlist ihrer Konzerte – zuletzt bei ihrer großen „Rausch-Tour“.

Apropos Helene Fischer: In der Talkshow „3nach9“ hat Howard Carpendale viel an der Musikbranche auszusetzen. Er ist sich sicher: Hits wie „Atemlos“ von Helene Fischer gehören der Vergangenheit an. Verwendete Quellen: dpa