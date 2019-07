Wie FKK-Touristin! Weltstar planscht hüllenlos in See - sie postet davon ganz schamlos ein Foto

Mamma Mia! Ein Weltstar entspannt sich ganz zwanglos am Lago Maggiore - ganz ohne Kleidung. Den Fans schenkte Pink ein Foto von diesem Augenblick.

Locarno - Tatsächlich ganz ohne Bikini und offenbar sogar komplett hüllenlos planschte Weltstar Pink (Eigenschreibweise: P!nk) im See und postete auch noch ein Foto davon. Es handelte sich offenbar - wie aus einem anderen Posting hervorgeht - um den berühmten Lago Maggiore in der Schweiz. Zusammen mit ihrem Ehemann Carey Hart und ihrer Tochter gönnte sich die Musikerin eine Auszeit im See.

Das Paar ließ sich dabei von hinten fotografieren, wie es auf einer Treppe am Boot saß, halb im Wasser. Dabei fallen vor allem die Rücken-Tattoos der Eheleute auf. Der Nachwuchs drehte derweil einige Runden im Wasser. Dazu schrieb die 39-jährige Pink: „We still got it“ - Wir haben es immer noch drauf!

Pink bereist Deutschland völlig unbemerkt als Touristin

Pink ist derzeit auf großer Europa-Tour und genießt es dabei, die Städte auch als Touristin kennenzulernen. In Köln radelte sie unerkannt am Dom vorbei und probierte danach noch Kölsch. Ziemlich unbemerkt blieb Pink auch bei einem Zoo-Besuch in Hamburg. In Stuttgart tauchte Pink überraschend in einer Weinbar auf. In Berlin gab es dagegen Ärger, weil ihre Kinder auf der Holocaust-Gedenkstätte herumtobten, was einige als respektlos empfanden. Am Freitag findet dann das große Pink-Konzert im Münchner Olympiastadion statt, wie die tz.de* berichtet. Ein weiteres folgt am Samstag. Einen Tag vor ihrem Konzert in München wurde die Sängerin im Hofbräuhaus ertappt. (tz.de*)

