Nach Hannelores Tod: Heino kann wieder lachen – dieses Video macht Mut

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Schlagerstar Heino muss den Tod seiner großen Liebe Hannelore verkraften. Doch der Musiker gibt sich stark und kann auch wieder lachen.

Kitzbühel – Heino (84) durchlebt die wohl schwerste Zeit seines Lebens. Der Musiker hat im November seine Frau Hannelore († 81) verloren. Das Paar war über 40 Jahre lang glücklich verheiratet und nahezu unzertrennlich. Wie sehr der Verlust schmerzt und wie groß seine Trauer ist, hat sowohl Heino selbst als auch sein Manager bereits mehrfach verdeutlicht. Doch jetzt scheint es ganz, als könne der Schlagerstar auch wieder die schönen Momente des Lebens genießen.

Nach Hannelores Tod: Heino sitzt am Klavier und kann wieder lachen

Zuletzt hatte es auf dem Social-Media-Profil des Sängers eher düster ausgesehen. Schwarz-Weiß-Fotos und Videos zeigten ihn und Hannelore und drückten stets aus, wie hart der Tod seiner Frau Heino getroffen hat. Mit Erinnerungen an seine Liebste rührte er zwar seine Fans, bereitete ihnen mit seiner Trauer aber auch große Sorgen. Doch wie stark der gebürtige Düsseldorfer ist, beweist er jetzt einmal mehr. In einem neuen Video wirkt er ziemlich tapfer und blüht nahezu auf.

Heino und Hannelore waren 44 Jahren unzertrennlich: Ihre Liebe in Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen Merkur.de-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

In einem Instagram-Clip sieht man Heino am Klavier sitzen. Wo er sich genau befindet, geht aus der Aufnahme nicht hervor – allerdings hat er sichtlich Freude daran, an dem Instrument zu musizieren. Mit seinem Markenzeichen, der schwarzen Sonnenbrille auf der Nase, spielt er gekonnt ein Musikstück im klassischen Stil. Am Ende der kleinen Performance strahlt Heino bis über beide Ohren. Ganz zufrieden ist er aber trotzdem nicht mit sich. „Ich habe alles verlernt“, erklärt er – kann das aber eigentlich nur scherzhaft meinen. Denn seine Fans sind begeistert.

Heino gutgelaunt am Musizieren: Die Fans des Schlagerstars sind begeistert

Seine Follower nutzen die Gelegenheit, den Musiker in der Kommentarspalte mit Komplimenten zu übersäen. Viele sind ganz angetan von seinem Talent und der kleinen musikalischen Einlage. „Heino, du bist eine legendäre Person auf dieser Welt“, schreibt jemand. „Sehr gut gespielt, Heino, und nix verlernt“, widerspricht jemand der Aussage des Schlagersängers. „Sehr schön“ und „Super“, ist auch mehrfach zu lesen.

Nichtsdestotrotz bleibt den Fans auch beim Anblick eines glücklichen Heinos sein Verlust in Erinnerung. Seine Fangemeinde wünscht ihm Kraft und steht ihm bei. „Das Leben muss irgendwie weitergehen“, ist sich ein Follower aber sicher – und freut sich, Heino offenbar ganz nach diesem Motto wieder lachen zu sehen. Nach Hannelores Tod stand der Musiker bereits wieder auf der Bühne, doch dabei brach Heino in Tränen aus. Verwendete Quellen: Instagram/ heino.offiziell