So entspannt Stefan Mross zwischen seinen „Immer wieder Schlager“-Terminen

Von: Jonas Erbas

Auch abseits der „Immer wieder sonntags“-Saison steht Stefan Mross regelmäßig auf der Bühne. Zwischen seinen Konzerten gönnt sich der Schlagerstar allerdings hier und da eine wohlverdiente Auszeit.

Tirol – Hinter Stefan Mross (47) liegt eine weitere erfolgreiche „Immer wieder sonntags“-Saison, doch trotz getaner Arbeit liegt der Volksmusiker nicht auf der faulen Haut: Derzeit tourt der ARD-Moderator mit seinen „Immer wieder Schlager“-Konzerten durchs Land und begeistert auch abseits der Showbühne in Rust seine Fans. Da bleibt nur wenig Zeit zum Entspannen.

Mit Dackel in den Alpen: Stefan Mross entspannt während „Immer wieder Schlager“-Tour

Trotzdem genießt der 47-Jährige hier und da ein kleines Päuschen – so auch am Donnerstag (25. Oktober): Via Facebook meldete sich Stefan Mross bei seinen über 130.000 Followern und sandte sonnige Grüße aus dem Tiroler Bergland: „Das einzigartige Alpen-Panorama – schön oder?“

Bei „strahlend blauem Himmel mitten in den Alpen“ genießt der Schlagerstar seinen freien Tag – von Tour-Stress oder dem Drama um Neu-Freundin Eva Luginger (35) und seine Ex Anna-Carina (30) keine Spur! Stattdessen dreht der Volksmusiker ganz gelassen eine Runde mit Dackeldame Luna in den Bergen.

Aktuell zieht Stefan Mross mit seiner „Immer wieder Schlager“-Tour durchs Land – doch hier und da gönnt sich der Volksmusiker zwischen den Konzerten eine wohlverdiente Auszeit © Screenshot/Facebook/Stefan Mross & Hartenfelser/Imago

Dabei geht es für ihn am Donnerstagabend (26. Oktober) schon wieder auf die Bühne: Dann gastiert die „Immer wieder Schlager“-Tour im bayerischen Memmingen, danach stehen unter anderem Konzerte in Altötting (27. Oktober), Rosenheim (29. Oktober) und Gersthofen (31. Oktober) an. Auch für 2024 sind bereits erste Termine bekannt. Indes ließ seine Ex Anna-Carina Woitschack jüngst das Ehe-Aus mit Mross noch einmal Revue passieren. Verwendete Quellen: facebook.com/Mross.Stefan, reservix.de