Fans sicher: Amira „schon längst getrennt“ von Oliver Pocher – Foto sorgt für Diskussionen

Von: Melanie Habeck

Seitdem Amira und Oliver Pocher ihre Eheprobleme öffentlich thematisiert haben, brodelt die Gerüchteküche um die TV-Stars. Amira lässt sich davon aber offenbar nicht den Spaß verderben.

Wien – Vor Kurzem haben Amira Pocher (30) und Oliver Pocher (45) in ihrem Podcast ganz offen über ihre Eheprobleme gesprochen. Seitdem spekulieren die Fans eifrig über den Beziehungsstatus der beiden. Die 30-Jährige teilte im Netz nun mehrere Schnappschüsse, die sie auf einem Event in Wien zeigen – und löst damit eine Fan-Debatte aus.

Amira Pocher ohne Oli unterwegs: Fans sorgen sich um die Ehe der TV-Stars

Amira und Oliver Pocher haben ihre Fans vor einigen Tagen mit einer ziemlich privaten Offenbarung schockiert: In ihrem Podcast gaben die TV-Stars zu, dass sie sich in ihrer Ehe derzeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert sehen. Dabei ließ die gebürtige Österreicherin gleich zu Beginn die Bombe platzen, denn Amira Pocher trägt aktuell ihren Ehering nicht. Zwar betonte die Moderatorin, dass sie aufgrund ihres straffen Fitnessprogramms derzeit gänzlich auf Schmuck verzichte – trotzdem wird der Beziehungsstatus der beiden seitdem heftig diskutiert.

So lässt auch das aktuelle Instagram-Foto von Amira Pocher die Gerüchteküche munter brodeln. Als ein Follower sich fragt, warum Oli seine Frau nicht auf die Veranstaltung in Wien begleitet hat, überschlagen sich die Spekulationen. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie „Ich glaube, die sind schon längst getrennt“, „Mir ist das auch aufgefallen, dass sie zumindest gefühlt kaum noch etwas gemeinsam machen“ oder „Die sind doch so gut wie getrennt“.

Nicht der erste Solo-Auftritt: Amira Pocher genießt Events in Wien

Auch ohne Oliver Pocher scheint Amira die Veranstaltung, auf der das 70-jährige Jubiläum des Unternehmens „Sportalm“ gefeiert wurde, genossen zu haben. Top gestylt in einem schwarzen Dirndl lächelt sie verschmitzt in die Kamera und posiert munter mit anderen Gästen. Aufmerksamen Followern ist beim Blick auf die Fotos allerdings nicht entgangen, dass die 30-Jährige ihre Dirndl-Schleife auf der rechten Seite trägt – ein Symbol dafür, dass die Frau vergeben ist.

Amira Pocher scheint sich von den Gerüchten um ihre Ehe mit Oliver Pocher jedenfalls nicht den Spaß verderben zu lassen. Bereits vor einigen Tagen schmiss sich die Moderatorin für eine Wiener Gala in einen glamourösen Look – ein Foto dieses Abends zeigt Amira Pocher zudem an der Seite eines anderen Mannes. Verwendete Quellen: Instagram/amirapocher