„Sommerhaus“-Paar enthüllt erste Details zum Wiedersehen: „Ganz wild und stressig“

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es 2023 hoch her. Auch beim großen Wiedersehen nach der Show wird es offenbar „ganz wild und stressig“.

Köln – Bald steigt im TV und bei RTL+ das Finale des voraufgezeichneten „Sommerhaus der Stars“. Während derzeit die Ausstrahlung der letzten Episoden noch aussteht, haben sich die Teilnehmer für RTL aber bereits zum großen Wiedersehen getroffen – und das war wohl ähnlich explosiv wie der Rest der Staffel.

Im „Sommerhaus der Stars“ sind „alle so krass drauf und fake“

„Heute geht’s los nach Köln zum Sommerhaus-Wiedersehen“, verriet Aleks Petrovic (32) in einer Instagram-Story am 7. November. Und er erklärte, dass er auf „einige der gefallenen Masken […] sowas von verzichten“ könnte. Petrovic hatte mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu (23) an dem Reality-Format teilgenommen. Gemeinsam zeigten sie sich auch bei einem „Warm-up“ für die Aufzeichnung, bei dem sie sich mit „I Don’t Fuck With You“ von Big Sean (35) Mut machten.

Auch nach dem abgedrehten Wiedersehen meldeten sich die beiden wieder zu Wort. Das Ganze „hat es in sich, war sehr turbulent“, erklärte Petrovic in einer anderen Story. In einem Stream gingen sie gemeinsam zudem offenbar auf einen Kommentar einer Zuschauerin oder eines Zuschauers ein. „Sind alle so krass drauf und fake außer Team Justine und ihr“, las Nwattu vor. Gemeint sind Joey Heindles (30) Ex-Frau Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28).

Aleks und Vanessa enthüllen erste Details zum Sommerhaus-Wiedersehen: „Ganz wild und stressig“ © Instagram/Aleks Petrovic

„Ja, dazu zählen wir noch auf jeden Fall Pia und Zico, Tim und Carina auch. Aber der Rest, da stimme ich zu 100 Prozent zu“, pflichtete Nwattu bei, nahm zuvor aber Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32) sowie Tim Toupet (51) und Carina Crone (31) aus der Schusslinie. Petrovic bestätigte mit einem „Ja“.

„Das Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen war „wirklich hitzig“

Das Wiedersehen sei „wirklich hitzig“ gewesen, erzählte Nwattu weiter. „Also es war wirklich ein Aufeinandertreffen, darauf könnt ihr euch schon mal richtig gefasst machen. Es war wirklich ganz, ganz wild und stressig.“ Es sei „wieder ordentlich zur Sache“ gegangen. Auch Pia Tillmann meldete sich in einer Story zu Wort. Sie erklärte, dass das Wiedersehen „schon anstrengend“ gewesen sei – aber auch „sehr, sehr amüsant, wie einige Menschen sich ihre Wahrheit zurechtlegen“.

Pia Tillmann erzählt ihren Instagram-Fans, wie das „Sommerhaus“-Wiedersehen abgelaufen ist (Fotomontage) © Instagram/Pia Tillmann

Einige der Promi-Paare sind nach dem „Sommerhaus“ – und auch nach dem Wiedersehen – aber offenbar immer noch befreundet. Dana Feist (26), die Partnerin von Gigi Birofio (24), zeigte in einer Story etwa einen kurzen Clip von einem gemeinsamen Abendessen. Darin waren unter anderem offenbar Petrovic und Nwattu, Toupet und Crone, Dippl und Zekic sowie Tillmann und Banach zu sehen. Letzterer postete in einer Story auch ein Bild der Truppe aus einem Café, auf dem mehrere der erwähnten abgebildet waren.

Das große Finale steigt am 15. November bei RTL und ist schon einen Tag früher via RTL+ streambar. Apropos „Sommerhaus der Stars“: Serkan Yavuz kam als Nachzügler in „Das Sommerhaus der Stars“. Dort sammelt der sonst so beliebte Realitystar allerdings kaum Sympathiepunkte, RTL-Zuschauer wollen das „Sommerhaus“ jetzt sogar wegen Serkan boykottieren. Verwendete Quellen: Instagram von Aleks Petrovic, Dana Feist, Pia Tillmann, Zico Banach